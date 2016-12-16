"Деточкин-2016": В Костроме рецидивист подарил детдому украденную игровую приставку

Сотрудники полиции в Костроме задержали уроженца Вологодской области, который на свой манер решил пойти по стопам героя культовой кинокомедии Юрия Деточкина. Мужчина взял в аренду дорогостоящую игровую приставку и отдал ее в детский дом.

Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу УМВД по Костромской области, подозреваемый пояснил полицейским, что на преступление пошел сознательно, консоль же пустил на благотворительные цели, отдал в детский дом. Свой поступок мужчина мотивировал тем, что сам воспитывался без родителей и знает, как детям не хватает современных игрушек.

Позже выяснилось, что летом мужчина, желая проверить свою выносливость, арендовал велосипед и поехал из Костромы в Ярославль. В пути велосипед сломался, и он выбросил его на обочину.

Задержали 28-летнего уроженца Вологодской области по пути на соревнования по сноуборду в Подмосковье. Ранее мужчина числился в федеральном розыске по подозрению в кражах и мошенничествах в разных регионах. На данный момент возбуждены уголовные дела.

Напомним, ранее 30-летний житель Санкт-Петербурга заявил об очередной краже игрового оборудования. Его квартиру на улице Тельмана "обнёс" избирательный вор. Как сообщает Лайф, утром 3 октября в Петербурге неизвестный преступник, вскрыв входную железную дверь, похитил игровую приставку Xbox, два беспроводных джойстика, а также систему Kinect.

Пострадавший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Отметим, и это уже не первый эпизод кражи игровых приставок, зарегистрированный в Невском районе. 22 сентября, неизвестный преступник также обчистил квартиру дома на улице Бабушкина. Он похитил две игровые приставки, Sony PlayStation 1 и Sony PlayStation 4. Также преступник украл Wi-Fi-роутер. С места преступления злоумышленнику удалось скрыться.

Напомним, кража "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет".

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