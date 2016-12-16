Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Деточкин-2016": В Костроме рецидивист подарил детдому украденную игровую приставку

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники полиции в Костроме задержали уроженца Вологодской области, который на свой манер решил пойти по стопам героя культовой кинокомедии Юрия Деточкина. Мужчина взял в аренду дорогостоящую игровую приставку и отдал ее в детский дом.

Деточкин-2016: В Костроме рецидивист подарил детдому украденн

Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу УМВД по Костромской области, подозреваемый пояснил полицейским, что на преступление пошел сознательно, консоль же пустил на благотворительные цели, отдал в детский дом. Свой поступок мужчина мотивировал тем, что сам воспитывался без родителей и знает, как детям не хватает современных игрушек.

Позже выяснилось, что летом мужчина, желая проверить свою выносливость, арендовал велосипед и поехал из Костромы в Ярославль. В пути велосипед сломался, и он выбросил его на обочину.

Задержали 28-летнего уроженца Вологодской области по пути на соревнования по сноуборду в Подмосковье. Ранее мужчина числился в федеральном розыске по подозрению в кражах и мошенничествах в разных регионах. На данный момент возбуждены уголовные дела.

Напомним, ранее 30-летний житель Санкт-Петербурга заявил об очередной краже игрового оборудования. Его квартиру на улице Тельмана "обнёс" избирательный вор. Как сообщает Лайф, утром 3 октября в Петербурге неизвестный преступник, вскрыв входную железную дверь, похитил игровую приставку Xbox, два беспроводных джойстика, а также систему Kinect.

Пострадавший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Отметим, и это уже не первый эпизод кражи игровых приставок, зарегистрированный в Невском районе. 22 сентября, неизвестный преступник также обчистил квартиру дома на улице Бабушкина. Он похитил две игровые приставки, Sony PlayStation 1 и Sony PlayStation 4. Также преступник украл Wi-Fi-роутер. С места преступления злоумышленнику удалось скрыться.

Напомним, кража "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет".

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


Как спастись от квартирной кражи?
Темы кража детдом криминал
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как лучше печь блины
Рецепты
Как лучше печь блины
Как правильно красить глаза
Красота
Как правильно красить глаза
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Враги народа
Мир
Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело"
Как отдохнуть
Маленькое черное платье... Можно заменить?
Читательский топ
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
В США назвали главную угрозу в 2017 году
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай

Законопроект о выделении средств минобороны США на военную помощь Украине прокомментировал для Pravda.Ru эксперт Владимир Евсеев.

США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Европа
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Общество
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Мир
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

На Украине скептически относятся к способности казахов создать собственное государство.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Спорт
У России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону
Европа
Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму

Изменения в законодательстве могут быть приняты в польском парламенте 15 декабря.

Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Экономика
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Ближний Восток
Минобороны: Кино о "российских бомбардировках" в Сирии снимали боевики
Мир
Монтян о суде с Януковичем: Нашу страну развалили мрази
Андрей Соколов Враги народа Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело" Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский На российском авторынке сдержанный оптимизм Юрий Носовский
Комментарии
bugbu mijio Эксперты: "Звезду смерти" в США не построят никогда
вячеслав судаков CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Dm St В Госдуме рассмотрят резонансный законопроект о платном въезде в города
vkontakte_288213980 В Госдуме рассмотрят резонансный законопроект о платном въезде в города
Сева Петров Европа продлила санкции — Москве не страшно
Сева Петров Европа продлила санкции — Москве не страшно
Сева Петров CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Сева Петров Четкий ответ Путина на тему выборов в США Обама получил еще в Ханчжоу
Сева Петров Сверхнаглость: Туск назвал ЕС "главным источником гуманитарной помощи для сирийцев"
Domush Kin Европа несколько веков не мылась в бане
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?