Новый вид мошенничества в соцсетях: "Привет, мне заказали тебя убить!"

Мошенники придумали новый способ обмана людей в соцсетях. От "займи денег" и "положи такую-то сумму на телефон" преступники перешли на сообщения якобы от имени киллеров.

Фото: REX

На таких мошенников уже наткнулся дизайнер Артемий Лебедев. Он получил электронное письмо с пометкой "По делу — все в сообщении". В послании от анонима, назвавшегося Ivanurgant, говорилось о том, что ему заказали убить дизайнера c инсценировкой несчастного случая.

"Киллер" назвал цену за свою работу — 5000 долларов. О от Артемия Лебедевавобмен за информацию о заказчике попросил 1000 долларов, передает РИА "Новости".

Оперативники говорят, что привлечь злоумышленника к ответственности при желании реально: главное — определить IP-адрес, с которого тот выходил в сеть. Это возможно с помощью оперативно-розыскных мероприятий, по решению суда.

Однако в полицию следует обратиться не столько для того, чтобы "сдать" мошенника, сколько узнать, не угрожает ли вам действительно опасность.

К слову, истории с заказными убийствами могут быть и не шуткой. СМИ все чаще сообщают о том, что близкие родственники нанимают друг для друга киллеров. Как ранее сообщала "Правда.Ру", в Москве задержали женщину, которая заказала убийство матери. Она решила нанять киллера в ноябре прошлого года. Но информацию вовремя перехватили полицейские, которые и связались с женщиной от имени убийцы.

Сообщается, что у дочери были с матерью неприязненные отношения. Она написала долговую расписку на 300 тысяч рублей и передала "киллеру" ключи от квартиры, фотографию матери и информацию о ее распорядке дня.

А в США задержали мужчину, который по ошибке отправил sms с просбой убить жену начальнику вместо киллера. Убийство мужчина планировал ради денег. В сообщении заказчик писал о том, что преступление должно быть похоже на несчастный случай: "Если можете, сделайте так, чтобы это выглядело слишком далеко зашедшим актом ограбления или несчастным случаем. Она работает в Walmart, заканчивает в 11:00".

Экс-работодатель, получивший странное sms, позвонил в полицию.

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