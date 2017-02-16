Бывшего депутата Госдумы объявили в федеральный розыск

Обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, также являющегося главой волгоградского отделения "Справедливой России", объявили в федеральный розыск.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Обвинительное заключение по нескольким уголовным делам против него уже утвердили, однако в суд оно не поступало, так как Михеев исчез, так и не расписавшись.

Сам экс-депутат считает возбуждение в его отношении дел незаконным. Его также обвиняют в покушении на мошенничество и препятствованию правосудию, передает "Коммерсант".

По версии следствия, Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности у "Волгопромбанка" лично перед ним и направил иск в суд. Правда, тогда суд в удовлетворении исковых требований отказал, а задолженность признал мнимой. Позже экс-парламентарий обвинялся в хищении у Волгоградского моторостроительного завода 14 объектов на сумму 500 млн рублей. Следствие также подозревало депутата в попытке продажи депутатского мандата за €7,5 млн.

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