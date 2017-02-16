Обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, также являющегося главой волгоградского отделения "Справедливой России", объявили в федеральный розыск.
Обвинительное заключение по нескольким уголовным делам против него уже утвердили, однако в суд оно не поступало, так как Михеев исчез, так и не расписавшись.
Сам экс-депутат считает возбуждение в его отношении дел незаконным. Его также обвиняют в покушении на мошенничество и препятствованию правосудию, передает "Коммерсант".
По версии следствия, Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности у "Волгопромбанка" лично перед ним и направил иск в суд. Правда, тогда суд в удовлетворении исковых требований отказал, а задолженность признал мнимой. Позже экс-парламентарий обвинялся в хищении у Волгоградского моторостроительного завода 14 объектов на сумму 500 млн рублей. Следствие также подозревало депутата в попытке продажи депутатского мандата за €7,5 млн.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Существует много способов войти в Историю, но, несомненно, один из самых почетных и "долгоиграющих" — это когда твое имя увековечено в таблице Менделеева. Писатель Владимир Губарев побеседовал с директором Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флёрова Сергеем Дмитриевым о том, как был получен 118-й элемент, названный в честь академика Юрия Оганесяна.