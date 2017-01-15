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Источник Правда.Ру

В Испании изъяли предназначавшееся террористам оружие на 10 млн евро

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Почти в 10 миллионов евро оценивается на черном рынке изъятое испанскими полицейскими на этой неделе  оружие, которое должно было быть продано организованным преступным группировкам и террористам. Всего Национальная полиция изъяла 10-12 тысяч единиц оружия, среди которого есть даже зенитные пулеметы, способные сбивать самолеты.

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Фото: Национальная полиция Испании

Незадолго до этого  полиция Испании задержала пять человек, входивших в преступную группировку, занимавшуюся сбытом оружия на черном рынке преступным организациям, в том числе террористическим. Все задержанные (четыре мужчины и одна женщина) — испанцы по национальности. Они покупали старое оружие, ремонтировали и продавали его на черном рынке.

Аресты проведены в испанских регионах Олоте (Жирона, Каталония), Льендо (Кантабрия), Гальдакано и Гечо (Бискайя, Страна басков). Кроме того, обнаружены мастерские, где преступники занимались ремонтом старого оружия и его подготовкой к продаже.

В воскресенье полиция уточнила, что изъяты от 10 тысяч до 12 тысяч единиц различного оружия, в том числе автоматические винтовки CETME, автоматы Beretta, пистолеты Astra и Star, крупнокалиберные пулеметы и другие виды оружия. Часть оружия находится в рабочем состоянии. Кроме того, найдены запчасти к различным видам оружия и изъяты 80 тысяч евро наличными.

Было принято решение оставить под стражей трех из пяти задержанных, у остальных двух были изъяты паспорта, им запрещено покидать территорию Испании.

Кроме того, в минувшую пятницу Гражданская гвардия задержала в Сеуте (испанский анклав на севере Африки) еще двух подозреваемых в терроризме, был обнаружен тайник с оружием.

На след этой преступной группировки вышли в ходе расследования террористического нападения на Еврейский музей в Брюсселе 24 мая 2014 года, в результате которого погибли четыре человека. Нападавшим оказался француз алжирского происхождения Мехди Неммуш.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 24 мая 2014 года неизвестный открыл стрельбу в одном из залов музея. Жертвами нападавшего стали семейная пара из Израиля и двое сотрудников культурного учреждения. Подозреваемый в нападении гражданин Франции Неммуш был задержан спустя несколько дней. Как установило следствие, он являлся членов запрещеной в России террористической группировки "Исламское государство". Позже также стало известно о его причастности к похищению в Сирии четырех французских журналистов.

Темы Испания торговля оружием
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