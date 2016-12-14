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Источник Правда.Ру

Автомобилист из Омска взял кредит, чтобы дать взятку гаишникам

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Омской области суд оштрафовал на 200 тысяч рублей местного жителя, который пытался дать взятку начальнику ГИБДД. Для этого мужчина оформил кредит в банке.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как установило следствие, молодые люди проводили выходные на реке Иртыш. Когда спиртное закончилось, они поехали в магазин. Находящийся в состоянии опьянения 23-летний молодой человек передал свой автомобиль под управление нетрезвому знакомому. Однако по пути их остановили сотрудники полиции и составили протокол об административном правонарушении.

Позже, пока владелец забирал автомобиль с штрафстоянки, его приятель попытался договориться с начальником районного отдела ГИБДД о том, чтобы дело не направляли в суд. Полицейский предупредил молодого человека об ответственности за взяточничество. Но тот все равно решил дать взятку и направился в банк, чтобы взять кредит — 100 тысяч рублей, сообщает Лента.Ру.

Положив деньги в Уголовный кодекс, он оставил их в кабинете начальника ГИБДД, однако сотрудник сообщил о попытке дать ему взятку в дежурную часть.

"Преступление не было доведено до конца по независящим от подозреваемого обстоятельствам, поскольку сотрудник полиции не принял взятку и пресек противоправные действия", — сообщает пресс-служба СК.

В итоге на 22-летнего молодого человека завели уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу. Суд оштрафовал его на 200 тысяч. Также суд постановил конфисковать взятку в пользу государства.

Кстати, этой осенью осужденный лишился прав на полтора года.

В начале декабря в мире отметили День борьбы с коррупцией. Как рассказали Правде.Ру в МВД, схемы коррупционеров с каждым годом становятся все сложнее. Сегодня существует множество разнообразных многоуровневых схем совершения данного вида преступлений. В том числе, должностные лица используют аффилированные юридические лица, расчетные счета, обязательства могут быть переданы каким-то другим, третьим лицам, взятка может быть в виде услуг закамуфлирована. Например, передача в безвозмездное пользование автомобиля, аренда автомобиля, покупка туристической путевки, ремонт квартиры, строительство дачи, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой, прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами и прочее. 

С коррупцией сейчас борются на всех уровнях. Недавно стало известно, что СКР готовит посадки крупных чиновников. В ведомстве отмечают, что в последнее время работа активизировалась и уже есть результаты. Так, за шесть лет в суд направлено более 50 тысяч уголовных дел этой направленности.

"Продолжаются активные следственные действия по уголовным делам коррупционной направленности: в отношении бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, мэра Переславля-Залесского Дениса Коршурникова, бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, губернатора Кировской области Никиты Белых", — отметили в СК.

Кроме этого, на завершающей стадии находится расследование уголовных дел против экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его соучастников, в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого главой республики Коми Вячеславом Гайзером и других.

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Темы ГИБДД коррупция
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