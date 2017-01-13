МУР не дал ворам выбрать "смотрящего по России"

Сотрудники Московского уголовного розыска накрыли сходку воров в законе, на которой обсуждалось, кто станет королем преступного мира России вместо задержанного Захария Калашова (Шакро Молодого).

Фото: AP

Напомним, летом прошлого года в Москве был задержан неоднократно судимый "вор в законе" Захарий Калашов, известный под кличкой Шакро Молодой. Калашову вменяли организацию вымогательства крупной денежной суммы у владельца ресторана "Элемент", возле которого 14 декабря прошлого года произошла перестрелка между двумя группами людей. Как сообщалось, в результате происшествия погибли два человека, семь были госпитализированы, еще один пострадавший от госпитализации отказался.

"Сходка", на которой обсуждали нового кандидата, проходила в столичном ресторане грузинской кухни "Батони" на Комсомольском проспекте, закрытом по этому поводу на спецобслуживание. Участие в ней принимали около 30 лидеров преступного мира страны. В том числе воры в законе: 51-летний Юрий Пичугин (Пичуга), кстати, именно его называют главным претендентом на "корону", 44-летний Василий Христофоров (Вася Воскрес), 62-летний Георгий Диаквнишвили (Гия Длинный), 57-летний Паата Твалчрелидзе (Паат Маленький).

Ничего запрещённого, наркотиков или оружия, при них не оказалось. После профилактической беседы в отделении полиции всех отпустили. Тем более что доставленные уверяли, что собрались близким кругом отметить прошедшие праздники: Новый год и Рождество, передает Знак.

Летом прошлого года СМИ писали, что в Москве возможны масштабные криминальные разборки. Поводом могло послужить убийство в Стамбуле "вора в законе" Ровшана Джаниева (также известного как Ровшан Ленкоранский). Под контролем Ровшана Джаниева находился крупнейший оптовый рынок зелени в Москве. В прошлом году этим рынком заинтересовался "законник" Вагиф Сулейманов. При поддержке одного из самых известных в узких кругах "воров в законе" Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой, Сулейманов начал операцию по перехвату доходного бизнеса у Ровшана. После его убийства на его сторонников началась настоящая охота.

Напомним, как сообщала накануне Правда.Ру, бороться с преступностью в нашей стране стали эффективнее. СК России раскрывает 9 из 10 убийств, совершаемых в стране. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Он отметил, что "в 2016 году раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений возросла до 54,3 %, убийств — до 92,5 %, изнасилований — до 97,4 %".

Также в прошлом году следователи выявили более 700 экстремистов. В суд направлено 249 уголовных дел о таких преступлениях. Кроме того, Бастрыкин сообщил, что Следственным комитетом возбуждено 137 уголовных дел о преступлениях террористического характера, в суд направлено 56 таких дел.

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