Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

МУР не дал ворам выбрать "смотрящего по России"

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Московского уголовного розыска накрыли сходку воров в законе, на которой обсуждалось, кто станет королем преступного мира России вместо задержанного Захария Калашова (Шакро Молодого).

358080.jpeg
Фото: AP

Напомним, летом прошлого года в Москве был задержан неоднократно судимый "вор в законе" Захарий Калашов, известный под кличкой Шакро Молодой. Калашову вменяли организацию вымогательства крупной денежной суммы у владельца ресторана "Элемент", возле которого 14 декабря прошлого года произошла перестрелка между двумя группами людей. Как сообщалось, в результате происшествия погибли два человека, семь были госпитализированы, еще один пострадавший от госпитализации отказался.

"Сходка", на которой обсуждали нового кандидата, проходила в столичном ресторане грузинской кухни "Батони" на Комсомольском проспекте, закрытом по этому поводу на спецобслуживание. Участие в ней принимали около 30 лидеров преступного мира страны. В том числе воры в законе: 51-летний Юрий Пичугин (Пичуга), кстати, именно его называют главным претендентом на "корону", 44-летний Василий Христофоров (Вася Воскрес), 62-летний Георгий Диаквнишвили (Гия Длинный), 57-летний Паата Твалчрелидзе (Паат Маленький).

Ничего запрещённого, наркотиков или оружия, при них не оказалось. После профилактической беседы в отделении полиции всех отпустили. Тем более что доставленные уверяли, что собрались близким кругом отметить прошедшие праздники: Новый год и Рождество, передает Знак.

Летом прошлого года СМИ писали, что в Москве возможны масштабные криминальные разборки. Поводом могло послужить убийство в Стамбуле "вора в законе" Ровшана Джаниева (также известного как Ровшан Ленкоранский). Под контролем Ровшана Джаниева находился крупнейший оптовый рынок зелени в Москве. В прошлом году этим рынком заинтересовался "законник" Вагиф Сулейманов. При поддержке одного из самых известных в узких кругах "воров в законе" Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой, Сулейманов начал операцию по перехвату доходного бизнеса у Ровшана. После его убийства на его сторонников началась настоящая охота.

Напомним, как сообщала накануне Правда.Ру, бороться с преступностью в нашей стране стали эффективнее. СК России раскрывает 9 из 10 убийств, совершаемых в стране. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Он отметил, что "в 2016 году раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений возросла до 54,3 %, убийств — до 92,5 %, изнасилований — до 97,4 %".

Также в прошлом году следователи выявили более 700 экстремистов. В суд направлено 249 уголовных дел о таких преступлениях. Кроме того, Бастрыкин сообщил, что Следственным комитетом возбуждено 137 уголовных дел о преступлениях террористического характера, в суд направлено 56 таких дел.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 


Самоназванные "воры в законе" промышляли грабежом
Темы криминал
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Зачем в Коране ищут призывы к войне
Украина
Украинское необъяснимое
Южная Америка
Мексика на грани революции
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Украинский олигархат готовится к капитуляции
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Украина
Украинский олигархат готовится к капитуляции
Россия
"Курск" перепугал весь флот НАТО

Август — черный месяц для российского военно-морского флота. 12 августа 2000 года погибла атомная подлодка "Курск", 30 августа 2﻿003 года в Баренцевом море затонула АПЛ "К-159", 7 августа 2005 года чуть не погиб у берегов Камчатки батискаф "АС-28"… Вокруг погибшего 12 лет назад "Курска" до сих пор бушуют страсти: как такое вообще могло произойти?

"Курск" перепугал весь флот НАТО
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Южная Америка
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Мир
Рассекречены письма Клинтон: Ливию растерзали за нефть и золото
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации

Издание прямо и открыто призвало правительство к государственному перевороту. "Дональд Трамп - хвастун и обманщик. Он хулиган и демагог. Он неуч и бездельник", - такова мотивировка.

Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
У США нет доказательств "российских кибератак"
США и Канада
У США нет доказательств "российских кибератак"
Здоровье
Смертельно опасны: Татуировки могут вызвать рак
Общество
Психиатры требуют отмены новогодних "каникул"
Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов Любовь Степушова Мексика на грани революции Любовь Степушова Юрий Носовский Нефтяное окно России в Германию расширено Юрий Носовский
Комментарии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Pew Reseach: США превращаются в антихристианскую страну
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Украинский олигархат готовится к капитуляции
koreisha alexa Американист: С инаугурации Трампа начнется гражданская война в США?
koreisha alexa Россию назвали не готовой к ядерному удару
Вячеслав Кононов Politico: Украина разочаровалась в ЕС
Николь Смитт Американист: С инаугурации Трампа начнется гражданская война в США?
Ваш дом на Рябиновой Американист: С инаугурации Трампа начнется гражданская война в США?
Матрена Фирсовна(Facebook) России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Spassky Kochan Западные СМИ: Обама, ничего ты не смог!
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?