В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми

В Москве арестовали мужчину, который насиловал своих дочерей на протяжении 12 лет. Как рассказали потерпевшие, отец избивал и запугивал их, чтобы девочки не рассказывали о происходящем в семье.

Как сообщает Ren TV cо ссылкой на пресс-службу следственного комитета, пострадавшие 1998 и 2003 годов проживали в столице в районе Кунцево.

Как выяснили в СК, дети регулярно подвергались насилию со стороны отца. По достижении совершеннолетия одна из потерпевших обратилась с заявлением в правоохранительные органы, в котором все рассказала.

По данным следствия, отец издевался над подростками с 2002-го по 2016 год. Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста". Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в 2007 году стало известно еще об одной зверской истории. Отец регулярно насиловал несовершеннолетнюю дочь, причем умудрялся на протяжении нескольких лет скрывать это от жены. Когда девочка начала общаться со сверстниками, отец стал устраивать ей гинекологические осмотры под предлогом борьбы за нравственность. На суде он заявил, что все его действия по отношению к ребенку носили воспитательный характер.

Шокирующая история произошла в городе Шадринск Курганской области. Как установило следствие, местный предприниматель на протяжении трех лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Согласно показаниям пострадавшей, сексуальные домогательства родителя начались осенью 2002 года. Когда жена уходила на работу в ночную смену, Виктор заходил в детскую, будил 12-летнюю девочку и звал в свою комнату полежать вместе с ним.

Вскоре дело дошло до настойчивых поцелуев и объятий. А через несколько месяцев Виктор Пеньков повалил сопротивляющуюся дочь на диван, жестоко избил и изнасиловал, отмечает "Меридиан Курган-Шадринск".

По словам Елены, сначала подобные сцены происходили раз в месяц, а затем и каждую неделю. О том, что отец ее насиловал, девочка никому не рассказывала. Виктор убеждал дочь, что если она обо всем расскажет, то мама уйдет от них, и тогда уж точно никто ему не помешает развлекаться.

Но этим издевательства не ограничились. Так, когда Лена начала общаться с мальчиками, у Виктора возникло чувство ревности, он начал устраивать дочери скандалы, запрещал ей общаться со сверстниками.

Под предлогом заботы о нравственном облике отец устраивал ребенку что-то вроде импровизированного гинекологического осмотра, который сам же и проводил. Чуть позже Пеньков начал реализовывать и другие прихоти. Лена, которая уже вполне понимала, что происходит, все чаще оказывала сопротивление. В ответ Виктор избивал ребенка.

Частым свидетелем этих скандалов был младший сын Виктора, Володя. Именно мальчик рассказал о странном поведении папы пожилой соседке, а та, в свою очередь, рассказала матери детей. Уже в милиции мать Лены и Володи призналась следователям, что замечала определенные странности в отношениях между отцом и дочерью, но не придавала этому особого значения.

Свою вину задержанный Пеньков признал лишь частично, заявив, что все его действия по отношению к ребенку носили воспитательный характер. Также он утверждал, что обвинения в изнасиловании — это козни его супруги, которая желает посадить его в тюрьму и забрать себе дом и автомобиль. Находясь в следственном изоляторе, насильник писал родственникам письма, в которых требовал от них забрать заявление об изнасиловании обратно.

Суд приговорил Виктора Пенькова к 9 годам лишения свободы в отбывании в колонии строгого режима. Специальная экспертиза показала, что никаких психических расстройств у подсудимого нет.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня