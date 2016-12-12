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Источник Правда.Ру

Участковый отменял преступления, чтобы побольше отдыхать

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В городе Вязники Владимирской области, участковый грешил тем, что искажал данные при оформлении объяснений потерпевших. Делал он это для того, чтобы отказывать в возбуждении дел и не утруждать себя лишней работой.

Участковый отменял преступления, чтобы побольше отдыхать
Фото: АР

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в январе 2016 года у полицейского находилось заявление местного жителя о пропаже сотового телефона. В ходе оформления объяснения потерпевшего, участковый исказил факты и представил историю совсем в другом виде. Он написал, что потерпевший свой мобильный телефон потерял сам, якобы, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Так жителю Вязников было отказано в возбуждении уголовного дела.

Только после вмешательства Вязниковской межрайонной прокуратуры уголовное дело было возбуждено. Позже выявились и аналогичные факты искажения данных потерпевших со стороны участкового.

На данный момент относительно сотрудника полиции возбуждено четыре уголовных дела по статьям — злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. По предъявляемым статьям участковый может получить реальный срок лишения свободы.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что в Оренбургской области двух полицейских приговорили к реальным срокам заключения за избиение женщины.

В ночь на 18 марта 2012 года в городе Ясный 26-летний участковый Мирхат Избасаров и 27-летний сотрудник ППС Исмаил Умаров задержали в квартире на Юбилейной улице 20-летнюю Ольгу Шило. Причиной задержания стала драка задержанной с двумя другими девушками. После задержания они несколько раз ударили девушку. В отделении третий обвиняемый 36-летний сотрудник уголовного розыска Алексей Пасечников также несколько раз ударил ее по голове.

Шило ранее была судима и отсидела в колонии. Она неоднократно привлекалась к ответственности за оскорбление полицейских. По некоторым данным, ее несколько раз задерживал именно Избасаров. Первоначально свои травмы Шило объяснила дракой, однако потом появилась версия об избиении.

Избасаров и Умаров получили по полтора года колонии. Преследование Алексея Пасечникова прекращено в связи с его смертью: в мае он скончался в СИЗО от сердечного приступа. После смерти Пасечникова сиротами остались двое детей. Органами предварительного следствия по уголовному делу было допрошено около 50 свидетелей, проведены очные ставки, экспертизы, что легло в основу обвинительного заключения и приговора. Объем уголовного дела составил 10 томов.

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