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Источник Правда.Ру

Молодой американец ограбил и забил ветерана Второй мировой

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

26-летний житель Чикаго обвинён в избиении и ограблении 94-летней Джозефин Ренье, которая является ветераном Второй мировой войны.

Молодой американец ограбил и забил ветерана Второй мировой
Фото: АР

Как сообщает Daily Mail, американец напал на Ренье, когда та на улице ждала свою дочь, которая должна была отвезти её к стоматологу. Злоумышленник подкрался к ней, ударил и похитил её сумочку.

По словам родственников пострадавшей, у Ренье сломаны три ребра, множество синяков и есть подозрение на сотрясение мозга.

Сотрудникам полиции удалось выследить злоумышленника с помощью камер наблюдения и задержать его четыре дня спустя. Мужчине предъявлены обвинения в нападении и грабеже.

Подобные зверские случаи происходили и у нас, в России. В 2012 году в Забайкалье осудили двоих нелюдей, которые ограбили 103-летнего ветерана войны, силой забрав у него пиджак с фронтовыми медалями, а у его дочери и внука — 180 тысяч рублей, сигареты, водку и телефон.

Как сообщили Pravda.Ru в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, молодой житель села Боржигантай и юный житель Братска осуждены на семь и восемь лет колонии строгого режима соответственно за разбойное нападение на 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его родственников. Еще двое подозреваемых в совершении этих преступлений скрылись от следствия и находятся в розыске.

В ноябре 2011 года в селе Боржигантай Могойтуйского района трое местных жителей и студент братского техникума договорились напасть на дочь и внука ветерана. Прямо средь бела дня, вооружившись гладкоствольным ружьем и пневматическим пистолетом, грабители пришли к их дому, один из них бросил камень в окно.

Когда внук ветерана вышел, нападавшие избили его и его мать, а затем связали их. В доме они пригрозили женщине убийством, потребовав деньги. Когда женщина ответила отказом, молодые люди обыскали дом и, не найдя ничего ценного, пошли в соседний дом, где жил родственник потерпевших, 103-летний участник ВОВ.

Пожилой человек в силу возраста не смог оказать достойного сопротивления двум молодым и здоровенным нападавшим, и они обыскали его дом. Денег у него грабители не нашли, но забрали с собой пиджак с государственными наградами.

Вернувшись в дом его родственников, они все-таки нашли сверток, в котором находились 180 тысяч рублей. Кроме того, молодые люди забрали электропилу, сотовый телефон, бинокль, блок сигарет, ножницы и бутылку водки. Общая сумма ущерба составила 188,7 тысячи рублей. Награды у грабителей были изъяты и возвращены владельцу.

Вспоминается еще один случай, когда такие же подонки напали на ветерана Великой Отечественной. Это произошла в пригороде Армавира. Среди ночи в дом 86-летнего Петра Животовского ворвались трое в масках. Они набросились на него с требованием отдать деньги. Услышав отказ, отморозки принялись избивать его. А когда забрали все самое ценное — боевые награды и 4 тысячи рублей, то подожгли дом. Связанного старика изуверы оставили гореть заживо.

Петру Ивановичу, который артиллеристом прошел всю Великую Отечественную, был дважды ранен, но дошел до Берлина, удалось выбраться из полыхающего жилища. С тяжелыми травмами он был госпитализирован в армавирскую городскую больницу, а оттуда его забрали в Краснодар, в краевую клиническую.

Травмы оказались настолько серьезными, что Петр Животовский полтора месяца пролежал в больнице. Троих подозреваемых задержали через несколько дней после нападения. Ими оказались местные жители, причем один из них жил на соседней улице. Сейчас они находятся под стражей.

Вот еще один подобный случай. В садовом товариществе в окрестностях Калининграда двое гастарбайтеров из Узбекистана избили 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны и, угрожая пневматической винтовкой, отняли у него боевые награды и пенсию.

Как сообщает ГТРК "Калининград", грабители ворвались в дом пожилого человека, когда он спал, разбудили его, наставили ствол и потребовали выдать им деньги, ценности и награды. В этот момент, рассказывал потом ветеран местным СМИ, он вспомнил войну, когда фашисты взяли его в плен и вот так же, под дулом автомата, вели то ли на допрос, то ли на расстрел…

Гастарбайтеры забрали у ветерана 8 тысяч рублей, кольца, серьги супруги и, наконец, самое ценное, предмет его особой гордости — медаль "За оборону Ленинграда" и наручные часы, которые были вручены пенсионеру Советом ветеранов 9 мая. И лишь по счастливому стечению обстоятельств они не смогли отыскать парадный китель полковника в отставке, который висел в шкафу в другой комнате.

Мобильный телефон у ветерана тоже забрали, поэтому после ухода грабителей избитый старик просто не смог сообщить близким о случившимся. Только на следующий день, когда внук привез деду продукты и увидел перевернутые вещи в комнатах, его отправили в больницу.

Одного из подозреваемых задержали через два дня неподалеку. Оказалось, что узбек работал дворником в садовом товариществе. За разбой и нанесение побоев пожилому человеку преступники получили 12 лет лишения свободы.

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