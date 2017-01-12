В СК рассказали, что в России раскрывают 9 из 10 убийств

Следственный комитет России раскрывает 9 из 10 убийств, совершаемых в стране. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Если обратиться к цифрам, то в 2015 году раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в России составила 52,6 %. Для сравнения: в 2006 году цифра была ниже — 47,6 %. Убийств в стране раскрывается 89%, в 2006 году было 82,5%. Изнасилований раскрыли 95,6%, в 2006 году было меньше — 86,3%", — рассказал Бастрыкин.

Он отметил, что "в 2016 году раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений возросла до 54,3 %, убийств — до 92,5 %, изнасилований — до 97,4 %".

Также в прошлом году следователи выявили более 700 экстремистов. В суд направлено 249 уголовных дел о таких преступлениях. Кроме того, Бастрыкин сообщил, что Следственным комитетом возбуждено 137 уголовных дел о преступлениях террористического характера, в суд направлено 56 таких дел.

Рассказал глава СК и о расследовании резонансного дела о массовом отравлении "Боярышником" в Иркутске.

"Активно продолжается расследование по уголовному делу о гибели людей в Иркутской области после употребления спиртосодержащего средства. В настоящее время по делу за производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть 77 лиц, задержаны 22 человека", — цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Он уточнил, что "в отношении семерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении десяти — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде".

Напомним, ранее глава СК призвал ввести уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к суициду, в частности, путем распространения информации в сети.

По его словам, результаты расследования уголовных дел по фактам детских самоубийств показали, что сейчас отсутствует государственный орган, ответственный за мониторинг интернета на предмет выявления запрещенной информации о способах совершения самоубийств и призывах к совершению самоубийств. Как подчеркнул глава СК, "подобный пробел уже стоил жизни многим подросткам".

Как сообщала Правда.Ру, в Госдуму был внесён законопроект, который подразумевает введение уголовной ответственности для создателей интернет-сообществ, пропагандирующих суицид.

Как отметил член комитета Совета Федерации по экономической политике Антон Беляков, сейчас за создание "групп смерти" предусмотрена только административная ответственность. Сейчас для создателей предлагают ввести наказание в виде тюремного срока на 5 лет.

"Так называемые "сайты смерти" блокируются госорганами, их владельцы отделываются незначительными штрафами, а спустя время им фактически ничто не мешает создать новые, аналогичные информационные ресурсы", — отметил сенатор.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.