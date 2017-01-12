В Госдуму внесён законопроект, который подразумевает введение уголовной ответственности для создателей интернет-сообществ, пропагандирующих суицид. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.
Как отметил член комитета Совета Федерации по экономической политике Антон Беляков, сейчас за создание "групп смерти" предусмотрена только административная ответственность. Сейчас для создателей предлагают ввести наказание в виде тюремного срока на 5 лет.
"Так называемые "сайты смерти" блокируются госорганами, их владельцы отделываются незначительными штрафами, а спустя время им фактически ничто не мешает создать новые, аналогичные информационные ресурсы", — отметил сенатор.
Напомним, "группы смерти" - это сообщества, в которых состоят в основном подростки. Им навязывают мысли о самоубийстве. Жертвами таких групп уже стали 15 детей.
Ранее удалось задержать одного из администраторов "групп смерти" Филиппа Будейкина, известного в соцсетях как Филипп Лис. В декабре его отправили в одну из психиатрических больниц Санкт-Петербурга для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. В ближайший месяц специалисты дадут оценку психического состояния молодого человека.
Если выяснится, что Филипп страдает психическим расстройством и на момент совершения преступления был невменяем, уголовной ответственности за подстрекательство к самоубийствам он не понесёт.
В прошлом году стало известно, что соцсети на предмет таких сообществ будут мониторить психологи. Однако даже если удастся выйти на создателей, привлечь их к ответственности очень и очень сложно, говорят эксперты.
— Если мы говорим тех нашумевших группах, в которых якобы детей подталкивали к суициду, то в настоящее время, строго говоря, правовых оснований для привлечения их к уголовной ответственности нет. Потому что статья "доведение до самоубийства" имеет четкие квалифицирующие признаки. Доведение до самоубийства должно иметь в себе угрозы, допустим, или систематическое унижение достоинства. В данном случае мы этого не усматриваем. Здесь с детьми ведут разговоры о том, что "это клево", что такой "выход из всех твоих проблем", и вообще, это ты растешь над собой, это твоя сила духа и т. д. Нужно понимать, что здесь люди тоже вступают в качестве таких "черных психологов", очень четко давя на вычисленные ими проблемные точки в психике ребенка, — рассказал Правде.Ру координатор Центра безопасности интернета Урван Парфентьев.
Другой специалист отметил, что к делу нужно привлечь спецслужбы.
— Необходимо создать специальный отдел в ФСБ или в Следственном комитете, который быстро мог выявлять этих преступников по IP-адресам, по каким-то электронным следам. Преступники применяют изощренные формы шифрования, поэтому здесь нужны спецслужбы, которые будут в постоянном контакте со специалистами социальной сети работать по выявлению, поиску и привлечению к ответственности этих злоумышленников, — подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
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