Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Российским педофилам ужесточат наказание

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

 

358038.jpeg
Фото: REX

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая возглавила депутатскую рабочую группу по разработке законопроекта, призванного ужесточить ответственность для педофилов.

Напомним, парламентарии решили создать рабочую группу для исключения рецидива у педофилов и ужесточению наказания для совершающих преступления в отношении детей. Такое решение было принято после обсуждения в первом чтении законопроекта об отмене условно-досрочного освобождения (УДО) для осужденных за педофилию. Документ, внесенный два года назад представителями Совета Федерации, в результате дискуссии был снят с рассмотрения, передает ТАСС. 

Рабочая группа займется, в частности, доработкой законодательства, "направленного на ужесточение ответственности педофилов, исключение возможности их ухода от ответственности и исключение возможности рецидива с их стороны", пояснил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Основной площадкой станет комитет по вопросам семьи, женщин и детей. В рабочую группу также войдут члены комитета по государственному строительству и законодательству, представители всех думских фракций и члены Совета Федерации. "Мы пригласим к работе специалистов из прокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста и Минздрава, уполномоченного по правам ребенка", — сообщила глава рабочей группы.

Напомним, ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

"Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения", — сказала Кузнецова.

По ее словам, специалисты, которые в той или иной степени столкнулись с данной проблемой и изучили законодательство, пришли к выводу, что "это самый лучший и эффективный способ" борьбы с педофилами.

А сенатор от Омской области Елена Мизулина выступала с инициативой установить административный надзор за лицами, осужденными за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, на срок не менее 10 лет после их освобождения из мест лишения свободы.

"Важным шагом может стать система электронных браслетов для педофилов, чтобы правоохранительные органы отслеживали все перемещения этих лиц и не допускали их контактов с детьми после выхода из тюрьмы", — добавила она.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 


Лариса Сазанович: Педофилы - отличные психологи
Темы педофилы криминал преступления
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
На что способно кадетское братство
Евросоюз
Немецкий журналист: Мы никогда не узнаем правды о терактах
Федеральные
Истинные цели: Зачем США "российская киберугроза"
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Украинский олигархат готовится к капитуляции
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Советское наследие
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит

Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.

Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
"Курск" перепугал весь флот НАТО
Россия
"Курск" перепугал весь флот НАТО
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"

О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.

Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Украина
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
США и Канада
У США нет доказательств "российских кибератак"
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Дмитрий Нерсесов Истинные цели: Зачем США "российская киберугроза" Дмитрий Нерсесов Любовь Степушова Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить? Любовь Степушова Игорь Буккер Антисемитизм — росток, привитый к российскому дичку Игорь Буккер
Комментарии
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Галина Суровегина Евгений Сатановский: Сорос зарабатывает на конфликте Израиля с Палестиной
Галина Суровегина Немецкий журналист: Мы никогда не узнаем правды о терактах
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ На Украине верят, что проведут парад на Красной площади
владимир буканов Российским педофилам ужесточат наказание
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Маккейн: С Москвой говорить нужно только с позиции силы
владимир буканов Прокуроры добились погашения миллиардных долгов по зарплате перед россиянами
владимир буканов На Украине верят, что проведут парад на Красной площади
Галина Суровегина Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Галина Суровегина Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?