Российским педофилам ужесточат наказание

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая возглавила депутатскую рабочую группу по разработке законопроекта, призванного ужесточить ответственность для педофилов.

Напомним, парламентарии решили создать рабочую группу для исключения рецидива у педофилов и ужесточению наказания для совершающих преступления в отношении детей. Такое решение было принято после обсуждения в первом чтении законопроекта об отмене условно-досрочного освобождения (УДО) для осужденных за педофилию. Документ, внесенный два года назад представителями Совета Федерации, в результате дискуссии был снят с рассмотрения, передает ТАСС.

Рабочая группа займется, в частности, доработкой законодательства, "направленного на ужесточение ответственности педофилов, исключение возможности их ухода от ответственности и исключение возможности рецидива с их стороны", пояснил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Основной площадкой станет комитет по вопросам семьи, женщин и детей. В рабочую группу также войдут члены комитета по государственному строительству и законодательству, представители всех думских фракций и члены Совета Федерации. "Мы пригласим к работе специалистов из прокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста и Минздрава, уполномоченного по правам ребенка", — сообщила глава рабочей группы.

Напомним, ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

"Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения", — сказала Кузнецова.

По ее словам, специалисты, которые в той или иной степени столкнулись с данной проблемой и изучили законодательство, пришли к выводу, что "это самый лучший и эффективный способ" борьбы с педофилами.

А сенатор от Омской области Елена Мизулина выступала с инициативой установить административный надзор за лицами, осужденными за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, на срок не менее 10 лет после их освобождения из мест лишения свободы.

"Важным шагом может стать система электронных браслетов для педофилов, чтобы правоохранительные органы отслеживали все перемещения этих лиц и не допускали их контактов с детьми после выхода из тюрьмы", — добавила она.

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