В Приморье у браконьеров изъято около четырех тонн нерестовой рыбы

В рамках оперативно-профилактических мероприятий "Путина-2016" в Приморье было проведено 227 рейдов. Изъято около 4 тонн рыбы, 212 кг икры лососевых пород рыб. Браконьеры лишились 234 орудий лова, свыше 9 километров сетей и других приспособлений.

Организованы мобильно-поисковые группы по предотвращению браконьерства и профилактике правонарушений в области рыболовства. В состав межведомственных оперативных групп входили сотрудники территориальных органов внутренних дел, Управления МВД России по Приморскому краю, Погрануправления ФСБ, Росгвардии, и специалисты природоохранных ведомств, сообщает ДВ-РОСС. Владивосток.

Сотрудники полиции использовали беспилотные летательные аппараты, технические возможности которых позволяют выполнить задачи по воздушной разведке и мониторингу поверхностей в любое время суток.

Возбуждено 75 уголовных дел. Кроме того, нарушителей оштрафовали на более чем 130 тыс. рублей.

Добавим, как сообщалось ранее, Приморье отдало на экспорт почти половину привезенной красной рыбы. По данным ведомства, с начала лососёвой путины этого года по 5 декабря через порт Владивостока отправлено за рубеж 62,2 тысячи тонн лососёвых видов рыб. В основном это горбуша, кета и нерка. Доля экспорта составила 48,8 процента от общего количества поступивших во Владивосток лососёвых нового улова. За прошедшую неделю на экспорт было отправлено 1,44 тыс. тонн.

Напомним, в этом году ответственность за браконьерство ужесточили. В июне Госдума приняла законопроект, в котором ужесточается наказание за незаконный вылов рыбы, а также за охоту на котиков, морских бобров и других морских млекопитающих.

Новый закон назначает максимальные санкции за указанные преступления, теперь браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба и с применением дополнительных средств, например моторной лодки, взрывчатых веществ или электротока в местах нереста или на особо охраняемых природных территориях наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Проведение межведомственных операций дало положительный эффект, однако по-прежнему актуальной остается проблема привлечения браконьеров к ответственности. Как отметил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук, "к сожалению, порой силы тратятся на тех, кто три-пять рыбин поймал. Тем же, кто тоннами вылавливает и приносит гораздо больший ущерб, зачастую удается уйти от ответственности".

Чтобы эффективнее бороться с браконьерами, их хотят собрать в единую базу.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня