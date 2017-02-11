В Москве возбудили уголовное дело после избиения покупателя охранниками супермаркета. Это произошло осенью прошлого года. Два контролера магазина на Большой Лубянке несколько раз ударили 25-летнего покупателя по лицу.
Молодого человека увезли в больницу. Что стало причиной избиения, не сообщается. Покупателю был причинен тяжкий вред.
Личности подозреваемых установили сразу, однако все это время полиция проводила проверку и собирала доказательства их вины. Сейчас оба бывших сотрудника магазина задержаны на 48 часов, передает ТАСС.
Напомним, в 2015 году произошел громкий случай, когда охранники задержали на кассе пожилую женщину, якобы укравшую несколько пачек масла. 82-летнюю женщину, пережившую блокаду Ленинграда, доставили в полицейский участок после обвинения в воровстве. Обвинения оказались несправедливыми. Такого потрясения Рауза Галимова не пережила.
После этого в стране разработали кодекс продавца торговых сетей, а супермаркеты стали тщательно проверять.
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