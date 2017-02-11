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Убившему человека автохаму дали 7 лет тюрьмы

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Нижнем Новгороде вынесли приговор по громкому делу бизнесмена, убившего человека из-за дорожного конфликта. Предпринимателю дали семь лет тюрьмы.

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источник Pravda.Ru

Убийство произошло в 2013 году. Через двор дома на улице Акимова водители постоянно объезжали пробку. Местные жители решили перегородить въезд покрышками. Это не понравилось мужчине за рулем Infinity Алексею Мухину.

На шокирующих кадрах с места инцидента видно, как жители дома отказываются пускать Мухина на его роскошном джипе во двор. Озверевший мужчина набрасывается на пожилого инвалида с тростью.

"Ты свою палку убери, старый, я тебя сейчас… Уйди!", — требует он.

Стоявший рядом юноша вступается за пенсионера, за что получает от Мухина удар в челюсть. После этого молодой человек проведет в коме 9 дней и умрет в больнице, не приходя в сознание.

В 2014 году бизнесмена приговорили к девяти месяцам ограничения свободы и штрафу в размере 930 тысяч. Однако родные погибшего приговор обжаловали, передают "Вести".

В феврале Мухин получил 7 лет колонии строгого режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда. Кроме того, ему придется заплатить за смерть молодого человека 1 миллион рублей.

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