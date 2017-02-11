В Саратове ввели план "Перехват" из-за кражи пачки крабовых палочек

В саратовском супермаркете произошло дерзкое ограбление. Накануне вечером неизвестный похитил с полки пачку крабовых палочек и скрылся. С места преступления он уехал на автомобиле.

источник Pravda.Ru

Чтобы поймать вора, полицейские ввели в городе план "Перехват", сообщает портал sarinform. В скором времени злоумышленника удалось задержать. Он был пьян.

30-летний безработный ранее был судим за угон, грабеж и кражи. Проводится проверка, сообщили в ГУВД Саратова.

В СМИ нередко сообщают о кражах из магазинов. Чаще всего люди крадут алкоголь. Например, в Туле женщина вынесла из магазина целый набор: шампанское, пряники, кофе, кошачий корм, печенье, сок, сухарики, сыр, бутылку воды, чай, чипсы. Но уйти домой с награбленным не удалось: женщину задержал охранник.

Бывают и курьезные случаи. Недавно в Липецке поймали 31-летнего мужчину, который пытался незаметно вынести из магазина 19 пар колготок и детский шампунь.

На место сразу вызвали полицейских, которым и передали криминального любителя женского белья. Зачем ему понадобилось столько колготок, молодой человек так и не пояснил.

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