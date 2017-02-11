Три человека пострадали в массовой драке у метро "Рижская" в Москве

Массовая драка произошла у метро "Рижская" в Москве. Около половины пятого утра 11 февраля на проспекте Мира подрались 10 человек. В полицию об этом сообщили очевидцы.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Однако когда стражи порядка приехали на место, то никого не нашли. Тем не менее СМИ сообщают о трех пострадавших в драке. Об этом рассказал "Интерфаксу" в субботу источник в правоохранительных органах.

Как официально прокомментировали в ГУ ВМД по Москве, информация о драке и пострадавших пока не подтверждена. Однако ведется проверка.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о случае в Уфе: к массовой драке привела… уборка снега. Автовладельцы вместе с представителями управляющей компании в последний день новогодних каникул взялись чистить снег, для чего вызвали трактор и начали убирать машины. Въезд во двор был ограничен. Просьбу не въезжать проигнорировал водитель машины Lada Granta. Он едва не сбил председателя. Когда автомобиль оказался во дворе, из него вышли два человека и набросились на мужчину с кулаками.

На защиту бросились несколько жильцов дома. Тогда один из нападавших достал из автомобиля биту и начал размахивать ею. Одного из оппонентов он ударил по голове. После этого Lada уехала, а жильцы вызвали скорую помощь и полицейских.

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