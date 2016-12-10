Провинциальных живодеров ждет суд за "розового слоника"

В Ижевске зоозащитники нашли пса розового цвета. Злоумышленникам, которые издевались над дворнягой, грозит статья за жестокое обращение с животными.

Фото: www.instagram.com

Как сообщает Лайф, дворнягу по кличке Розовый слон обнаружили в гаражном кооперативе на улице Гагарина. "Поехала на место, собака действительно была там, подозвала её к себе, погладила, надела петлю, потом ошейник с поводком, посадила в машину. Собака внешне выглядит здоровой, но есть и позывы тошноты, не знаю пока, связано ли это с тем, что её покрасили", — рассказала волонтёр Вера Иванова.

Сразу после поимки пса она отправилась в отдел полиции № 1 по Ленинскому району, где написала заявление с просьбой найти тех, кто из хулиганских побуждений раскрасил дворнягу.

Сейчас пес направлен в зооцентр для медосмотра. Позже Розового Слона попытаются отмыть от краски и отправят на передержку.

По данному факту проводится проверка. Следствие устанавливает злоумышленников, чтобы привлечь их к административной ответственности. Если выяснится, что псу был причинён вред здоровью, то возбудят уже уголовное дело по статье "Жестокой обращение с животными".

Напомним, ранее две девушки из Хабаровска опубликовали на своих страницах в соцсети фотографии издевательств над животными. В Сети появилась петиция с просьбой наказать девушек. Живодерки могут получить наказание не только за издевательства над животными, их могут также наказать за экстремизм. Как сообщает "КП" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию поступило уже более 20 заявлений от жителей всей России.

"Речь идёт о распространении насилия, к тому же девушки "отличились" и тем, что устроили пляски на пороге храма на Комсомольской площади. Люди присылают фото, скрины страниц из интернета и требуют привлечь обвиняемых в живодёрстве по ещё одной уголовной статье — за экстремизм", — сказал источник.

По его словам, наличие состава преступления в действиях студенток по этой статье налицо. Так что теперь девушки вполне могут получить наказание уже не до двух лет лишения свободы, а до шести.

Чтобы выяснить, были ли за "живодёрками" другие преступления и не стоят ли за расправой над животными другие лица, следователи изъяли технику подозреваемых. Правоохранители и общественники все больше убеждаются в том, что девушки были далеко не единственными в этом деле. Уже сейчас в кровавой расправе могут фигурировать до восьми человек, некоторые из которых — взрослые люди.

"Любое насильственное лишение жизни живого существа, причем с удовольствием, говорит о расстройстве психики. Конечно, в данном конкретном случае это могут быть следствия подростковых гормональных изменений. Человек может со временем вырасти, сформироваться и быть нормальным. А может пойти по этому психопатическому пути и развиться в какого-нибудь нового Бандеру, например. В любом случае, я считаю, что девочек надо лечить. Отдавать в руки даже не психологов, а психиатров, и смотреть, откуда это пошло, и почему приняло такие зверские формы", — рассказала ранее Pravda.Ru председатель Общественной палаты Московской области, писателя, блогера Марины Юденич.