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Источник Правда.Ру

Пьяного школьника на тракторе полиция остановила пулями

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

На трассе Курган-Тюмень сотрудники ДПС открыли огонь по колесам трактора, которым управлял пьяный школьник, пытавшийся столкнуть автомобиль полицейских в кювет.

Пьяного школьника на тракторе полиция остановила пулями
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает Znak.com, ссылаясь на пресс-службу УМВД по Тюменской области, на данный момент 17-летний юноша находится в отделе полиции. С ним проводят разбирательства.

По данным издания, погоня за школьником произошла накануне неподалеку от села Червишево Тюменского района. Сотрудников полиции привлек внимание водитель трактора МТЗ, который вилял по дороге, они неоднократно требовали водителя остановиться, однако 17-летний юноша наоборот стал выезжать на встречную полосу и пытаться скинуть патрульную машину с дороги. 

Как сообщили пресс-службе УМВД, инспекторы предупреждали водителя, что откроют огонь, если тот не остановится, но юноша не реагировал. Погоня продолжалась еще четыре километра, и на 169-м километре федеральной трассы, полицейские прострелили трактору два задних колеса, в следствии чего он съехал с дороги.

Правоохранители задержали гонщика, которым оказался школьник из села Чимеево Курганской области. Выяснилось, что молодой человек был сильно пьян, а трактор он украл в одном из хозяйств села. 

Напомним, ранее в Волгоградской области маршрутная "газель" во время ухода от погони протаранила две полицейские машины. Об этом  сообщил заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Корнаухов. Водитель маршрутки, как оказалось, был пьян.

"На посту ДПС сотрудники ГИБДД попытались остановить пассажирскую "газель", но их требования водитель игнорировал. Полицейские организовали преследование. В ходе погони "газель" протаранила две патрульные машины, одна из них оказалась в кювете", - рассказал Корнаухов.

По его словам, в ходе преследования полицейские не стали стрелять из табельного оружия, поскольку маршрутка была сильно затонирована, и не было видно, есть ли в салоне пассажиры. В результате водителя "газели" удалось задержать. Им оказался 42-летний житель Калача, ранее судимый за грабежи и мошенничество. Мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пассажиров в автомобиле не было, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что с лихачами в России решили бороться всерьез. В Госдуму уже внесли законопроект о штрафе в 5 тысяч рублей за каждый опасный маневр. Лихачить на дороге россиянам запретили еще весной этого года, а в начале июня вступили в силу поправки к Правилам дорожного движения, которые ввели новый вид нарушения - "опасное вождение". Однако никакого наказания до сих пор предусмотрено не было. Теперь же принято решение ввести административную ответственность.

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Какая погоня! Просто в кювет их и нет погони!!!
Темы криминал подростки аварии на дорогах
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