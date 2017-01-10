Украинца ждет тюрьма за проникновение в Крым с "хитрым" паспортом

Российские пограничники задержали украинца, изменившего фамилию, чтобы попасть в Крым. Ранее по инициативе миграционной службы Краснодарского края ему был закрыт въезд в Россию до 2019 года.

Как сообщает крымское погрануправление ФСБ, инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска Перекоп, где пограничники остановили гражданина Украины 1973 года рождения. Мужчина решил обойти запрет и обратился в ЗАГС города Новая Каховка Херсонской области с заявлением о смене фамилии, после чего получил новый украинский паспорт.

По данным РИА Новости, сейчас украинец находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, ранее сотрудники МВД России пресекли канал поставки наркотиков из Украины в Крым. Правоохранители задержали наркоторговцев с поличным в пункте пропуска "Армянск". После пересечения госграницы группой лиц, в числе которых были две девушки, их направили на тщательный досмотр. Наркотики были расфасованы в пять контейнеров изготовленных из презервативов и спрятанных в нижнем белье в естественных полостях и обильно пересыпаны молотым кофе, чтобы предотвратить их обнаружение служебной собакой.

Порядка тысячи доз экстракционного опия стоимостью 7,5 тысяч долларов не допустили на полуостров. Полицией была выявлена вся преступная схема. Сейчас все участники преступной группы арестованы, возбуждено уголовное дело.

В ноябре специалисты Россельхознадзора вернули из Крыма на Украину более тысячи тонн продуктов. Сотрудники ведомства проверили в автомобильных пунктах пропуска на госгранице более 400 партий продукции животного происхождения, которую граждане пытались ввезти на полуостров в ручной клади.

"Если я везу десять килограммов мяса, то это одно, а когда везу двадцать, то это уже может быть расценено как коммерческая партия. Когда я везу для себя в небольших количествах, скорее всего, пропустят. Хотя службы санитарного контроля могут не пропустить и один килограмм сала, есть такое волшебное право. То есть, либо вы предъявляете справку, что вы это сало купили на базаре легально со всеми вытекающими из этого последствиями, либо его конфискуют. Скорее всего, это просто бездокументарная продукция. Особенно в коммерческих объемах. Десять килограммов уже достаточно для того, чтобы признать продукцию коммерческой, для личного потребления это многовато", — рассказал ранее Pravda.Ru профессор кафедры Технологии внешнеторговых сделок Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ Андреq Голубчик.

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