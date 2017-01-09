Житель Перми убил женщину, которая отказалась продать ему алкоголь

Покупатель до смерти избил продавца магазина, за отказ продавать ему ночью алкоголь. Это случилось в Перми в ночь на 8 января в торговом павильоне в Мотовилихинском районе.

Фото: Fotodom.ru/DP

"В ночное время молодой человек потребовал у продавца торгового павильона продать ему алкогольные напитки. Получив отказ, он нанес женщине множественные удары, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте. Преступник был задержан на месте очевидцами преступления и передан прибывшим по вызову сотрудникам полиции", — сообщает краевое следственное управление.

По данным ведомства, 29-летний житель Перми уже задержан, ему предъявили обвинение в убийстве, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, после массового отравления лосьоном "Боярышник" в Иркутске в Думе предложили по решению суда принуждать к лечению людей, страдающих алкоголизмом. Об этом заявил председателя думского комитета по охране здоровья Николай Говорин.

"Нужно решать вопрос с недобровольным медицинским освидетельствованием лиц, злоупотребляющих алкоголем, ведущих аморальный образ жизни и причиняющих вред окружающим. Это касается, в первую очередь детей в семьях алкоголиков. К тем людям должны применяться меры принудительного лечения по решению суда. Я занимаюсь проработкой этого вопроса", — цитирует пресс-служба "Единой России" Говорина.

В последнее время эксперты констатируют снижение продаж алкоголя. Но просят не делать выводы о том, что россияне стали пить меньше — просто все чаще из-за нехватки средств жители страны выбирают "паленку".

В конце прошлого года трагедия произошла в Пензенской области. Мужчина выпил сначала жидкость для автомобильного стеклоомывателя, а на следующий день шампанское и туалетную воду. Через 40 минут после прибытия в больницу он скончался.

А на Дальнем Востоке ранее четыре человека умерли от отравления антифризом. Местный житель нашел пятилитровую канистру с красной жидкостью на свалке. Он попробовал содержимое и решил, что можно употреблять его в качестве алкоголя. На застолье мужчина позвал приятелей. На протяжении двух дней они употребляли эту жидкость.

Гибнут россияне и от обычной водки. Недавно Правда. Ру сообщала, что в квартире одного из домов села Ильинка в Бурятии было обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками отравления спиртным. Парень на праздники приехал в гости к отцу в село Ильинка. Когда вечером отец ушел в гости, молодой человек нашел в квартире бутылку водки и полностью выпил её содержимое за достаточно короткий промежуток времени. Значительный объём употреблённого алкоголя привёл к резкому токсическому воздействию этанола на организм подростка, в результате которого молодой человек скончался на месте происшествия.

К слову, именно водка прочно обосновалась в лидерах рейтинга любимых напитков россиян. За 11 месяцев 2016 года доля водки выросла на 0,6%, если сравнивать с аналогичным периодом 2015 годом и составила 38,6%. За 10 месяцев данный показатель был на уровне 38,4%. Всего россияне приобрели и выпили 86,6 млн дал водки. Продажи пива в январе-ноябре снизились на 4,3% и составили 722 млн дал.

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