В Саратовской области юноша убил девушку и заснул рядом с ее телом

Суд заключил под стражу на два месяца 24-летнего жителя Балакова, обвиняемого в убийстве 19-летней девушки. Трагедия произошла в ночь с 5 на 6 января в одном из домов по улице Коммунистической. По данным следствия, девушка находилась в компании знакомых молодых людей. Во время застолья парень предложил гостье вступить с ним в интимную связь, на что девушка ответила отказом.

Фото: AP

В ходе ссоры, по версии следствия, молодой человек нанёс потерпевшей множественные удары по голове деревянным бруском. От полученных травм она скончалась. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили обвиняемого на месте преступления спящим. Подозреваемый признал вину в полном объёме, передает "Лайф".

СМИ не раз сообщали о случаях, когда злоумышленники засыпают на месте преступления. Правда, обычно речь идет о ворах. В начале декабря суд города Саратов вынес приговор несостоявшемуся вору. 46-летний мужчина, ранее имевший проблемы с законом из-за наркотических средств, пытался реализовать "дерзкое" ограбление, но уснул на месте преступления.

Вечером 18 сентября мужчина зашел в подъезд одного из жилых домов на улице Вавилова в состоянии сильного алкогольного опьянения. Там он заметил дверь местного ТСЖ, замок которой и сломал. Злоумышленник проник в помещение и забрал имеющиеся внутри ценные вещи. К его сожалению, изнутри дверь открыть не получилось. В итоге преступник просто уснул внутри, где утром его нашли уже сотрудники полиции….

А ранее в Вольске сотрудники вневедомственной охраны поймали вора, уснувшего в универмаге — прямо в примерочной. После семи вечера датчики зафиксировали какое-то движение на 3 и 4 этажах здания. На место отправились сразу два наряда, которые блокировали выходы из здания, и задержали 20-летнего жителя поселка Пролетарский.

Молодой человек объяснил, что зашел в универмаг отдохнуть и случайно уснул на 4-м этаже, который является техническим. Проснувшись, парень, начал искать выход, заглядывая во все помещения. Правоохранительные органы нашли его в примерочной, а при себе житель Вольска имел вещи.

Осенью в полицию поступило сообщение от хозяина автомобиля, припаркованного в Хлебном переулке в Москве. Он рассказал, что, выйдя с утра к своему авто, обнаружил в салоне спящего мужчину. Прибывшие полицейские задержали 30-летнего приезжего из Украины.

Установлено, что двое мужчин ночью проникли в автомобиль для того, чтобы совершить кражу магнитолы, но уснули. Соучастник проснулся раньше своего подельника, забрал магнитолу с компрессором и скрылся, решив не тревожить крепкий сон своего напарника.

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