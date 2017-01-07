Стали известны подробности массовой резни в бразильской тюрьме "Монте Кристо"

Причиной расправы над более 30 заключенными в тюрьме в штате Рарайма (Бразилия), стали разборки наркокартелей. Убийцы записали происходящее на видео. Ужасающие кадры были обнародованы спустя сутки после инцидента.

Фото: AP

Бойня стала местью одной из преступных группировок страны за своих "братьев", убитых 1 января в тюрьме штата Амазонас, где погибло 56 человек. Как происходила расправа в тюрьме и что послужило поводом к ее началу наглядно показываются распространенные в соцсетях записи с тюремных камер видеонаблюдения, а также видеоролики, записанные убийцами.

Отбывающие срок за тяжкие преступления, заключенные глубокой ночью проникли на территорию соседнего тюремного комплекса, где содержались менее опасные преступники. Большинство жертв были четвертованы и обезглавлены, а у некоторых, еще живых людей, убийцы вырывали сердца. Затем растерзанные тела были выброшены в общий коридор на обозрение оставшихся в живых заключенных.

Этот жестокий метод убийства является своего рода "визитной карточкой" крупнейшей преступной группировки в стране Primeiro Comando da Capital, PCC. Кадры видеозаписей, сделанных членами PCC той ночью, похожи скорее на безумный фильм ужасов, настолько они далеки от реальности.

Один из преступников поясняет на камеру, что это месть "за наших братишек из Амазонас", пока его сообщник на фоне стреляет в тела уже убитых людей из пистолета. В следующий момент он отрезает голову убитого и бросает ее на пол, а второй, с нечеловеческой улыбкой на лице, вырезает из нее глаза, а затем кровью пишет на полу, что "это территория PCC".

Традиционно бунты в бразильских тюрьмах происходят из-за конфликтов между накрокартелями. В этот раз погибшие стали жертвами противостояния двух самых крупнейших группировок наркомафии — "RED Command" и "First Capital Command".

На протяжении более двух десятилетий обе структуры поддерживали непростой союз и делили сферы влияния. Но примерно полгода назад в кланах произошел раскол, в результате которого началась борьба за абсолютную власть над оборотом наркотиков. За последнее время в результате трех тюремных бунтов убиты около сотни заключенных.

Бразильское общество было по-настоящему шокировано жестокими сценами, получившими распространение благодаря соцсетям. Первобытная жестокость убийств поразила даже специалистов. По словам судмедэксперта Ирана Гонсалвеша, для того, чтобы определить, кому из погибших принадлежат те или иные части тел, разбросанных в тюремных коридорах, команде патологоанатомов и криминалистов понадобиться немало времени.

По общему мнению местных специалистов, кризис вокруг пенитенциарной системы страны без срочного вмешательства властей может перерасти в настоящую катастрофу. По последним статистическим данным, Бразилия насчитывает около 650 тысяч заключенных, занимая по этому показателю четвертое место в мире. При этом официально признано, что в тюрьмах не хватает по меньшей мере 250 тысяч мест, что вызывает их повсеместную переполненность.

Неоднозначной стала и реакция бразильских властей на случившееся. Ярким примером было заявление секретаря по делам молодежи при администрации президента Бразилии Бруно Жулиу, которое в итоге стоило ему должности. "У нас слишком переоценен факт смерти заключенных, гораздо больше нежели смерть отца семьи, возвращающегося с работы от руки преступника. Этих "святош", которые отбывали там срок за изнасилования и убийства, называют "бедненькими", они вызывают у публики жалость. Остановитесь! Надо было убить еще больше, хорошо бы устраивать такой "забой" каждую неделю", — так прокомментировал убийства Бруно Жулиу, однопартиец действующего президента Мишела Темера.

Кроме того, стало известно, что губернатор штата Рорайма Мариа Кампос еще в ноябре прошлого года обращалась с официальным письмом к министру внутренних дел и президенту страны, где призывала принять срочные меры по наведению порядка именно в тюрьме "Монте Кристо" и просила помощи со стороны федеральных властей.

Реакцией на это обращение стало ответное послание от главы МВД Алешандре ди Мораеша, где он, признавая важность проблемы, отметил, что министерство ничем не может помочь. Уже постфактум и Мораеш, и президент страны заявили о том, что "готовы бросить все федеральные силы" в помощь штату. Но Мариа Кампос от имени местных властей заявила на это, что "штат уже взял ситуацию под контроль и помощи не требуется", и отменила запланированные встречи с министром МВД.

Напомним, после того, как в Бразилии через процедуру импичмента сместили президента страны Дилму Руссефф, которую обвинили в в нарушении налогового законодательства и использовании государственных средств не по назначению, к власти пришел вице-президент, лидер Партии бразильского демократического движения. Сможет ли он справиться с создавшейся ситуацией или Бразилии грозит кризис — покажет время.