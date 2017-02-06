В России начали наказывать за недоносительство о друзьях-террористах

В России вынесли первый приговор по статье "Несообщение о преступлении", которая входит в "пакет Яровой". Кировский районный суд Астрахани приговорил местного жителя к штрафу в 70 тыс. рублей.

Судом было установлено, что мужчина знал о том, что его знакомый, гражданин Киргизии, прошел подготовку в лагере боевиков и воевал на стороне террористов, однако не сообщил об этом в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по материалам управления ФСБ по Астраханской области. Уроженец Киргизии в декабре 2016 года был признан виновным в участии в незаконном вооруженном бандформировании и приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом Ростова-на-Дону к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает "Интерфакс".

Статья "Несообщение о преступлении" появилась в УК РФ в 2016 году после принятия поправок к пакету антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой").

Президент РФ Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы РФ депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

Согласно антитеррористическим законам, которые разработали депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров, с 1 июля 2018 г. операторы связи в течение трех лет обязаны хранить сведения о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Изображения, звуки и видеоинформацию операторы должны хранить 6 месяцев. Вся информация подобного рода должна предоставляться по запросу спецслужб.

Тем временем за рубежом сажают уже за просмотр сайтов ИГИЛ (запрещена в РФ). Гражданин Франции был приговорён к двум годам лишения свободы за неоднократное посещение ресурсов, содержащих пропагандистские материалы ИГИЛ. На суде француз заявил, что делал это "из любопытства".

Мужчина не только просматривал ресурсы, но и скачивал фото и видео на смартфон, ПК и USB-носители. А в качестве обоев рабочего стола он установил флаг Исламского государства.

Добавим, согласно французскому законодательству, за посещение сайтов, пропагандирующих терроризм, грозит уголовная ответственность. Исключение составляют лишь случаи, когда это делается для научных исследований, информирования общественности или судебных целей.

Французов можно понять, ведь именно через интернет сейчас вербуют будущих террористов. Как рассказывают специалисты, существуют многие психологические инструменты, которые вербовщики знают и активно пользуются ими. Вербовщики проходят специальную школу для того, чтобы через соцсети или в личном контакте подстраиваться к своему собеседнику.

— Конечно, сразу никто не вербует. Все это происходит постепенно, это — технология манипулирования. И они берут на заметку и обрабатывают чаще всего молодых, неопытных людей, необразованных, которые проще поддаются таким вещам. А такого формата людей сейчас очень много. У нас расшатаны устои, у многих, особенно у молодежи нет целостной системы базовых ценностей. Люди даже не знают, чем заниматься, у них нет целей в жизни, — рассказал президент Всероссийской федерации служебно-прикладной подготовки силовых структур К-9 Заур Абдурагимов.

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