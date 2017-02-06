Школьники унизили и закололи одноклассника на "стрелке"

Школьники в Воркуте зарезали 12-летнего сверстника и закопали тело в сугробе. Об этом сообщается на сайте СК России по региону. Предварительно известно, что убийство подростки спланировали.

О пропаже ребенка стало известно 3 февраля. Он исчез буквально у порога школы. Он ушел по поручению сотрудника школы в местную администрацию — отнести справку. Но обратно не вернулся.

Волонтеры прочесывали подвалы и заброшенные дома. Тело мальчика нашли спустя два дня в сугробе. На нем были следы насилия.

По данным следствия, после занятий в школе между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавших нанес потерпевшему несколько ударов ножом. От полученных повреждений 12-летний школьник скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, убийство дети спланировали. Один из мальчиков "забил стрелу": один бил, другой сидел в кустах с ножом. Всего было 3 ножевых ранения, потом они оттащили его за школу за теплотрассу и закопали в снег. Более того, следственными органами была найдена тетрадь, где была записана следующая жертва (может и не одна), рассказали "Комсомолке".

Местные жители рассказали, что до случившегося ребенка травили — портили вещи, выбрасывали обувь в выгребную яму.

Позже стало известно, кто совершил убийство. Это 11-летний и 12-летний ученики той же школы.

"Поскольку молодые люди не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей", — говорится сообщении СК.

По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются взаимоотношения между подростками. В рамках расследования будут проанализированы принятые профилактические меры со стороны педагогов и должностных лиц.

Напомним, летом прошлого года в подмосковном Королеве школьники выложили видео жестокой расправы над одноклассницей. Видео разошлось среди сверстников пострадавших и, буквально несколько минут назад, "просочилось" в Youtube.

Инцидент произошел на одном из школьных дворов города. На видео видно, как толпа подростков под ликующие крики приветствует избиение некой Кристины У., которая в данный момент находится в больнице.

Выяснить отношения пострадавшую позвала ее одноклассница. По словам очевидцев, конфликт мог быть улажен миром, если бы не зрители, которые подзуживали обе стороны, в надежде на зрелище. В итоге зрелище получилось…

Врачи рассказали, что Кристина находится в стрессовом состоянии, и всяческое взаимодействие с внешним миром и общение доктора свели к минимуму.

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