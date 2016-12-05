Сядет вместо полета: Украинский музыкант искалечил русского диспетчера

Гражданина Украины Бориса Ионова, играющего на ударных в российской группе Therr Maitz, пришлось снять с рейса в калининградском аэропорту Храброво.

Как сообщает Life, барабанщик сначала устроил скандал при посадке в самолет, а когда командир воздушного судна решил отказать пассажиру в перевозке, он сломал нос диспетчеру.

По данным правоохранительных органов, музыкант вел себя агрессивно еще на стадии предъявления посадочного талона, использовал ненормативную лексику, затем тыкал талон в лицо сотруднику компании.

Уже в самолете барабанщик, с явными признаками опьянения, занял кресло SPACE+ вместо положенного ему 12D. Как рассказали очевидцы, в ответ на замечания музыкант грозил экипажу физической расправой.

Когда же его пригласили к выходу в передний вестибюль и объявили о решении командира снять его с рейса, музыкант совсем разозлился и ударил головой в лицо диспетчера, которого с обильным кровотечением доставили в больницу и диагностировали закрытый перелом костей носа.

Правонарушителя задержали, на данный момент решается вопрос возбуждения уголовного дела.

Напомним, ранее об увеличении числа деструктивных пассажиров на собственных рейсах сообщил в Твиттере крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот". К концу первого полугодия 2015 года самолеты компании уже совершили три вынужденные посадки из-за дебоширов на борту, что равно числу вынужденных посадок за 2014-й и 2013 год. Как сообщает "Росбалт", такое "опережение графика" указывает на то, что пассажиры все чаще чувствуют себя безнаказанными и потому творят что хотят.

Самым запоминающимся стал случай с авиадебоширом Сергеем Кабаловым. В январе 2013 года саратовский бизнесмен устроил дебош на борту самолета, который направлялся в Египет. Он избил бортпроводника, угрожал пассажирам и заявил, что прорвется в кабину и заставит посадить самолет на воду. Присяжные признали Кабалова виновным в попытке угона самолета, в связи с чем ему грозило 12 лет лишения свободы.

Впрочем, о 12-ти годах речи не шло. Изначально дебошир получил 3,5 года лишения свободы. Но позднее Верховный суд оправдал его по одному из обвинений — в попытке угона воздушного судна, — поэтому срок наказания был сокращен до одного года и восьми месяцев колонии. Также суд обязал его выплатить избитому бортпроводнику 400 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного морального вреда.

И это — наиболее резонансный случай. В ряде других нарушители спокойствия отделываются гораздо меньшими неприятностями.

Тем временем "Аэрофлот" опубликовал статистику по количеству пассажиров-дебоширов на собственных рейсах. Помимо вынужденных посадок, выросло и количество нарушений на борту воздушного судна: в 2015 году показатель составил 164 (коэффициент на 100 тыс. перевезенных пассажиров — 1,71), в 2014 году — 337 (коэффициент 1,43).

Безусловно, авиакомпании приходится принимать превентивные меры. И только благодаря им, констатировал авиаперевозчик, количество нарушений во время полета не имеет серьезной тенденции к ухудшению за счет проведения профилактических мероприятий (выявления потенциально "опасных" пассажиров до взлета). Так, за шесть месяцев 2015 года было отказано в перевозке 394 пассажирам, нарушившим правила поведения на борту. Коэффициент на 100 тыс. перевезенных пассажиров — 4,1. В 2014 году было отказано в перевозке 1023 пассажирам (коэффициент 4,35).

"Аэрофлот" и другие авиакомпании не раз обращались к властям с просьбой ужесточить наказание за дебоши на борту, а также предоставить сотрудникам воздушных судов полномочия, позволяющие применять спецмеры к подобным пассажирам. Однако законопроект "завис" в Госдуме — по данным комитета по транспорту, он находится на стадии подготовки к рассмотрению во втором чтении.

Сам "Аэрофлот" пока принял меры, доступные собственно авиакомпании: объявил о решении запретить продажу алкогольных напитков в экономическом классе на дальнемагистральных рейсах. Вслед за "Аэрофлотом" подобные решения приняли и некоторые другие авиаперевозчики. Это действительно позволило снизить количество опасных ситуаций, но все же не до конца — ведь никто не запрещает пассажиру "набраться" еще до рейса.

"Несмотря на отсутствие в российской правовой системе отдельного закона, регламентирующего ответственность авиадебоширов, существует целый ряд статей Уголовного кодекса РФ, а также Кодекса РФ об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение порядка на борту самолетов, — указывает председатель коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго. — Это и статья, предусматривающая ответственность за хулиганство (наказание до семи лет лишения свободы), и за угон воздушного судна (наказание до двадцати лет лишения свободы), также установлена ответственность за причинения побоев либо телесных повреждений экипажу или другим пассажирам. Помимо этого, при отсутствии признаков состава преступления к авиадебоширу могут применяться меры административной ответственности в виде штрафа либо ареста до 15 суток".

Таким образом, существует значительный правовой арсенал, позволяющий наказывать нарушителей порядка на борту, полагает Евгений Корчаго. Однако встает вопрос правоприменения. "Любой гражданин должен осознавать, что в случае совершения им противоправного поступка в ходе полета он неизбежно будет привлечен к ответственности", — подчеркивает эксперт.

"Законопроект, который предоставит возможность защищаться экипажу, до сих пор не принят, так как для его принятия необходимо урегулировать большое число вопросов, связанных с правоприменительной практикой, с применением норм закона в различных ситуациях", — отмечает руководитель юридического отдела аутсорсинг-компании "Интеркомп" Наталия Куркина. Полемика о данной инициативе, напоминает она, ведется более семи лет, а первые обсуждения были еще в самом начале 2000-х, когда начался активный поток туристов в самые разные страны. С тех пор многие инициативы в данной сфере были разрознены, и предложения не были систематизированы.

"Сложность законопроекта заключается в том, что разрешить членам экипажа использовать спецсредства — очень спорная практика, так как наличие спецсредств у членов экипажа должно сопровождаться и специальной подготовкой экипажа по их использованию. Во всем мире действуют строгие ограничения по проносу спецсредств на борт, которые сложилось в результате случаев неправомерного использования этих средств", — поясняет Наталия Куркина.

Кроме того, эксперт отмечает, что вопрос с оружием не так прост: "Наличие на борту гражданских судов не задекларированного и не задокументированного оружия запрещено международным воздушным кодексом. Отказываться от этих мер никто не хочет в связи с ошибками прошлого. Даже при перелете представителей правоохранительных органов их оружие сдается в специальный ящик. Ведь оружие на борту — источник возможной опасности, оно может попасть в руки правонарушителя. А риски огромны — можно вспомнить большое количество угонов самолетов, терактов на борту".

Если говорить о штрафах за дебош на борту, то такие инициативы очень нужны, констатирует Наталия Куркина. Введение черных списков пассажиров — также очень эффективная мера, используемая за рубежом и подтвержденная успешной практикой. Ведь поведение некоторых пассажиров, находящихся в неадекватном состоянии, вызывает большую тревогу за спокойствие и благополучие всех остальных.

Ужесточение ответственности также может быть эффективной мерой. На практике было несколько случаев привлечения лиц к уголовной ответственности. В ситуации с Сергеем Кабаловым это было лишение свободы, в других случаях нарушители привлекались к различным штрафам. При этом система штрафов сейчас крайне плохо работает из-за незначительности их размеров, поэтому их целесообразно повысить. Как отмечает Куркина, увеличение штрафов за вождение в нетрезвом виде дало ожидаемый эффект, и в авиационных перевозках такая мера должна также сыграть положительную роль.

Хорошее предложение в сфере авиационных перевозок — это введение авиационных маршалов, добавляет адвокат компании "Деловой фарватер" Сергей Варламов. Однако проблема введения такой службы связана с разработкой законодательной базы и определением рамок полномочий этих сотрудников. Услуги авиационных маршалов предполагают большие затраты, в том числе увеличение цен на авиабилеты. Вместе с тем, авиационные маршалы — профессионалы, подготовленные и эффективные люди. Авиационные маршалы есть в США, эта служба давно существует, и они на борту как раз находятся с оружием.

Если сравнивать наличие авиационных маршалов с возможностью обеспечить сотрудников спецсредствами, то затраты будут меньше. Однако есть серьезные сомнения, что экипаж будет в состоянии справиться с уже имеющимися многочисленными обязанностями и необходимостью усмирять пассажиров. Кроме того, необходимо законодательно работать над главными аспектами — неотъемлемостью наказания и отсутствием неприкасаемости, каким бы достатком и должностью не обладал пассажир. Законодательная инициатива должна быть хорошо проработана и объединить большинство предложений, считает Варламов.

Исходя из этого, представляется разумным ввести полный запрет для полетов на самолете для граждан, в крови или выдыхаемом воздухе которых обнаружен уровень алкоголя, превышающий установленные пороговые параметры. Это позволит не допустить ситуаций с подобными буйными пассажирами и не потребует расширения полномочий экипажа.

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