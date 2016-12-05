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Источник Правда.Ру

Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Германии арестован 17-летний выходец из Афганистана, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 19-летней Марии Ладенбургер, дочери высокопоставленного чиновника.

Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
Фото: АР

Как сообщает Bild, предполагаемый убийца прибыл в Германию в 2015 году в качестве просителя убежища. По данным Daily Mail, девушка являлась дочерью высокопоставленного чиновника и обучалась на медика, а в свободное время работала волонтёром в приюте для беженцев.

Как передают СМИ, отцом убитой является доктор права Клеменс Ладенбургер, который работает помощником директора юридического управления Еврокомиссии.

Ранее Pravda.Ru сообщала, как в июле во Франции тридцатисемилетний мужчина, предположительно, беженец из Марокко, попытался заколоть женщин из-за их "слишком откровенного" внешнего вида.

Нападение произошло в 10 часов утра в одном из центров отдыха в Верхних Альпах. Подозреваемый попытался скрыться на автомобиле, но был задержан полицией.

Некий Мохаммед Б. напал на мать и трех ее дочерей в возрасте от восьми до 14 лет. Все пострадавшие были госпитализированы. Причем младшая дочь находится в тяжелом состоянии. Остальные двое детей ранены менее тяжело. Полицейские заявили, что беженец обосновал свои действия тем, что девочки были слишком развязно одеты (на них были шорты), что не соответствует постулатам ислама.

Некоторое время спустя ситуацию прокомментировал прокурор, который не стал говорить о религиозной подоплеке поступка беженца. Ранее Мохаммед Б. не был замечен в правонарушениях. Расследованием его дела будет заниматься полиция Марселя.

Этот случай тогда был не единственным. Летом в Германии сторонник запрещенного в России ИГ, предварительно записав видеообращение, вооружившись топором и ножом, начал рубить пассажиров, крича "Аллах Акбар".

Одному из находившихся в составе удалось сорвать стоп-кран и остановить поезд. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего при попытке скрыться. В результате атаки ранения получили четыре человека, трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Также в результате стрельбы в английском графстве Линкольншир погибли три человека, включая самого нападавшего. Как сообщает Reuters, полиция пока не готова говорить о теракте. "В сотрудников органов безопасности никто не стрелял", — заявили в Скотланд-Ярде. Признаков теракта в случившемся правоохранители не видят.

За четыре дня до этого выходец из Туниса Мохаммед Булель на грузовике въехал в толпу на городской набережной в Ницце. По свидетельствам очевидцев, автомобиль делал зигзаги и намеренно давил пешеходов. Булель, от действий которого в тот вечер погибли 84 человека, был застрелен полицией. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

Нападения мигрантов происходят по всей Европе. Ранее беженец из Сомали изнасиловал норвежского левого политика Карстена Нордала.

Как пишет британская Daily Mail, у Карстена Нордала нет отклонений в половой ориентации, а после того, как его изнасиловал мигрант, политик хотел избавиться от этого воспоминания с помощью алкоголя и наркотиков. Суд проговорил мигранта к 4.5 годам заключения и высылке из Норвегии в Сомали.

По словам Нордала, его жизнь после этого случая разрушена, но он все-таки чувствует себя виноватым перед мигрантом. Раньше он думал, что испытает облегчение, когда беженец сядет в тюрьму и покинет страну, но теперь норвежец ощущает вину перед мигрантом. Нордал уточнил, что именно он стал причиной того, что беженца депортируют из страны, и тот снова попадет в отсталое Сомали.

Кроме того, политик считает себя сторонником идей феминизма и антирасизма, а в поступке беженца он винит жестокость этого мира и воспитание в условиях войны и бедности.

Ситуация с мигрантами вызывает возмущение простых европейцев. Ранее в Норвегии полиция задержала мужчину, который поджог ночью гостиницу для несовершеннолетних беженцев. По информации СМИ, норвежские пограничные городки не справляются с потоком мигрантов.

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Темы Европа беженцы криминал происшествия
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