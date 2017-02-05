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Подробности кражи с выставки в Петербурге: Китаец проглотил бриллиант за 6 млн

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Появились подробности громкой кражи в Петербурге на международном ювелирном форуме, проходящем в выставочном центре "Экспофорум". Она произошла 1 февраля. Сотрудники одной из российских компаний, которая участвует в мероприятии, заметили, что бриллиант, выставленный на их стенде, блестит как-то иначе.

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Экспертиза показала — на стенде была представлена обычная "стекляшка". Испарившийся драгоценный камень весит 3,01 карата и стоит около 6,3 миллиона рублей.

Приехавшие на вызов полицейские посмотрели видео с камер наблюдения и заметили, что у стенда долго находились туристы из Китая.

— Они подменили камень на ненастоящий, — рассказали "Комсомолке" в ГУ МВД по Петербургу и области.

Спустя несколько часов в городе на Неве развернулась масштабная розыскная операция. Одного из похитителей бриллианта, тридцатилетнюю туристку из Китая, нашли в Пушкине. Ее 37-летнего сообщника, который также приехал по туристической визе, поймали спустя несколько часов в Пулково.

Однако до настоящего момента оставалось загадкой, куда же похитители дели бриллиант. Выяснилось, что один из них его… проглотил.

Как сообщает ТАСС, преступники заменили добычу подделкой, после чего один из китайцев проглотил настоящий бриллиант в три карата. Правоохранительные органы города незамедлительно отреагировали на пропажу.

Задержанный мужчина находится под наблюдением в больнице. С приезжим работают врачи. Возбуждено уголовное дело.

В апреле 2016 года сообщалось, что квартирный вор, задержанный в Санкт-Петербурге, проглотил золотое кольцо с бриллиантом. Стражи порядка задержали приезжего, который подозревается в совершении целой серии квартирных краж в Северной столице. Злоумышленник был схвачен в одном из жилых домов на проспекте Космонавтов в квартире, которую он уже успел обчистить. При задержании, подозреваемый умудрился проглотить важнейшее вещественное доказательство — кольцо с бриллиантом. Крупная сумма денег в иностранной валюте, похищенная им из этой же квартиры доказательством не являлась, так как задержанный уверял, что это его личные сбережения.

Полицейские решили не обращаться к врачам, а самостоятельно купили слабительное, которое помогло им вернуть украденное украшение. Преступник во всем сознался. 

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