Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Москве начались аресты нелегальных шуб

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В рамках проверки исполнения запрета на оборот меховых изделий без специальной маркировки Роспотребнадзор арестовал в крупных московских торговых центрах шубы на общую сумму 7 миллионов рублей.

В Москве начались аресты нелегальных шуб
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"В Москве установлены факты реализации изделий из натурального меха без маркировки контрольными (информационными) знаками в крупных торговых объектах города (ТЦ "Новочеркизовский", ТК "Коньково", ТЦ "Золотой Вавилон"), в результате специалистами Роспотребнадзора наложен арест на более чем 300 меховых изделий на общую сумму свыше 7 миллионов рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Проверки по соблюдению требований обязательной маркировки меховых изделий проводятся Роспотребнадзором во всех субъектах. За оборот немаркированных изделий из натурального меха предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, пилотный проект по электронной маркировке (RFID-метки) меховых изделий стартовал в России в апреле 2016 года в рамках борьбы с нелегальным рынком шуб. С 12 августа маркировка меховых изделий стала обязательной на территории ЕврАзЭс. Запрещено приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа немаркированных предметов одежды, принадлежностей к одежде и изделий из натурального меха.

Ранее глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщал, что за полтора месяца заказано и изготовлено уже более 5,6 миллионов контрольных знаков, что в 16 раз превышает официальную статистику Росстата и таможенной службы по обороту меховых изделий за 2015 год, а также в два раза больше прогнозных показателей отраслевых ассоциаций на 2016 год. Это значит, что более 80% объема продаваемых меховых изделий раньше находились в "тени". 

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Модный дизайнер: Что должна знать стильная женщина
Темы шубы арест рынок Роспотребнадзор
Комментарии
Работа: омолодит или угробит
Здоровье
Работа: омолодит или угробит
Служебные романы ведут к браку. Но не всех
романтично
Служебные романы ведут к браку. Но не всех
107 ненужных вещей, или Во всем виноват интернет
Красота
107 ненужных вещей, или Во всем виноват интернет
Комментарии
Актуальная аналитика
Мир
Путин выдвинул ядерный ультиматум
Изобретения
Шаманы обзавелись азотным бубном
Последние новости Ростова-на-Дону
Сочинский инвест-портфель Дона солидно потяжелел
Читательский топ
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
На человека влияет даже его номер телефона
Stratfor: Россия - страна свободных людей, а не агрессор
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Как отдохнуть
На человека влияет даже его номер телефона
США и Канада
"Россия начала говорить с США по-новому"

Военные эксперты объяснили, почему Россия приостановила действия соглашения с США об утилизации оружейного плутония.

"Россия начала говорить с США по-новому"
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Мир
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Украина
Сбитый "Боинг": Следствие ведут виновные
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Любовь Люлько Путин выдвинул ядерный ультиматум Любовь Люлько Фархат Измайлов Шаманы обзавелись азотным бубном Фархат Измайлов Андрей Зоилов Анонимы, победившие своих демонов Андрей Зоилов
Комментарии
Оксана Симонова Рассказы о пострадавших от иголок в метро москвичах оказались скверной "шуткой"
Алексей Г В Новосибирске помянули жертв украинской атаки на "Ту-154"
ИГОРЬ ЛЕВЧУК Политика Варшавы: Интриги, скандалы, русофобия
serg popov Военные эксперты: Боевое столкновение США и России теперь очень возможно
Spassky Kochan "Россия начала говорить с США по-новому"
Spassky Kochan "Россия начала говорить с США по-новому"
Spassky Kochan "Россия начала говорить с США по-новому"
Margoeagle Марин Ле Пен — президент Франции: Каковы шансы?
Vlad Mir(Google) Россия развернула в Сирии новейшую систему ПВО
Владислав Шиманович Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?