В Москве начались аресты нелегальных шуб

В рамках проверки исполнения запрета на оборот меховых изделий без специальной маркировки Роспотребнадзор арестовал в крупных московских торговых центрах шубы на общую сумму 7 миллионов рублей.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"В Москве установлены факты реализации изделий из натурального меха без маркировки контрольными (информационными) знаками в крупных торговых объектах города (ТЦ "Новочеркизовский", ТК "Коньково", ТЦ "Золотой Вавилон"), в результате специалистами Роспотребнадзора наложен арест на более чем 300 меховых изделий на общую сумму свыше 7 миллионов рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Проверки по соблюдению требований обязательной маркировки меховых изделий проводятся Роспотребнадзором во всех субъектах. За оборот немаркированных изделий из натурального меха предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, пилотный проект по электронной маркировке (RFID-метки) меховых изделий стартовал в России в апреле 2016 года в рамках борьбы с нелегальным рынком шуб. С 12 августа маркировка меховых изделий стала обязательной на территории ЕврАзЭс. Запрещено приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа немаркированных предметов одежды, принадлежностей к одежде и изделий из натурального меха.

Ранее глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщал, что за полтора месяца заказано и изготовлено уже более 5,6 миллионов контрольных знаков, что в 16 раз превышает официальную статистику Росстата и таможенной службы по обороту меховых изделий за 2015 год, а также в два раза больше прогнозных показателей отраслевых ассоциаций на 2016 год. Это значит, что более 80% объема продаваемых меховых изделий раньше находились в "тени".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня