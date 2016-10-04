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Источник Правда.Ру

В московском метро задержали фальшивомонетчика

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В столичном метро полицейские задержали сбытчика фальшивых денег. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

В московском метро задержали фальшивомонетчика
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"На станции метро "Электрозаводская" к сотрудникам полиции обратился пассажир. Молодой человек просил проверить на подлинность купюры номиналом 5 тысяч рублей, которые он только что получил от незнакомца, купившего у него мобильный телефон. В результате проверки выяснилось, что деньги фальшивые", - рассказал ТАСС Алексей Мышляев.

По данным пресс-службы, сотрудникам полиции удалось задержать недобросовестного "покупателя", им оказался 18-летний москвич. Позже еще пять поддельных пятитысячных купюр было изъято по месту его жительства. 

Сотрудникам правоохранительных органов молодой человек рассказал, что подыскал в интернете объявление о продаже мобильного телефона и договорился с продавцом встретиться в метро в час пик, чтобы при большом скоплении людей тот не заметил признаков подделки полученных денег.

По факту изготовления поддельных банковских билетов возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет. 

Как отличить фальшивые купюры от оригинала рассказал Pravda.Ru начальник второго отделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве майор полиции Александр Прокопенко.

"Купюры подделываются разного достоинства, но преобладают все-таки купюры пятитысячного номинала. Преимущественно это купюры образца 1997 года, у которых защитная полоса находится на оборотной стороне. Именно пятитысячные купюры подделываются потому, что доход от пятитысячной купюры фальшивомонетчики извлекают намного больший. Так, стоимость ее, в конечном результате, достигает практически половины номинала. Отсюда и выгода", - рассказал Александр Прокопенко.

По словам нашего собеседника,  "бизнес" по изготовлению фальшивых купюр не делается единолично. "Это совершается организованными группами с четким распределением ролей: одни печатают, другие склеивают, третьи дорабатывают. Существует многоступенчатая структура изготовления купюр, так как купюры изготавливаются комбинированным способом. В одиночку это сделать невозможно", - считает эксперт.

Как рассказал майор, используемая злоумышленниками бумага кардинально отличается от бумаги, используемой Гознаком. 

"Это от начала до конца подделка. На ощупь бумага более гладкая, тонкая, ее легко определить. Также в старом образце купюры выпуска 1997 года есть такая защита купюр, как клип-эффекты, это когда под определенным углом появляется скрытый рисунок. Данный рисунок на поддельных купюрах не воспроизводится, что, собственно, и позволяет определить подделку. 

Потом, качество краски. Краска наносится таким образом, что при попадании на нее влаги ее легко ноготочком можно оттереть, она размывается. Что еще бы хотелось отметить, купюры склеиваются из двух частей. Бывает, даже уголки у них расклеиваются, но это встречается редко, и в нашей практике это единичные случаи. Как правило, качество хорошее.

Также на лицевой стороне купюры есть овал, на котором под определенным углом появляются полосочки, это муаровые линии, так называемые. А на фальшивых купюрах этих линий не видно.Опять же это простому обывателю легко будет распознать. Кроме того, качество самой печати далеко от идеала. Если вы обращали внимание, на лицевой стороне купюры памятник Муравьеву-Амурскому нарисован, и у него есть на мундире эполет, который на оригинале четко прорисован, а на фальшивых купюрах он более размыт, смазан, то есть четкости печати не присутствует", - рассказал эксперт.

По словам Александра Прокоменко, в основном, сбыт поддельных купюр происходит на рынках, ярмарках, мелких магазинах и палатках - словом, там, где отсутствует специальное оборудование для проверки подлинности купюр. 

"Что касается простого обывателя, то ему стать жертвой и получить фальшивую купюру достаточно непросто по той причине, что пятитысячные купюры - это самый высокий номинал в линейке нашей валюты, поэтому ее нельзя получить в качестве сдачи или при размене. Как правило, их можно получить при пользовании услугами нелицензированных кредитно-финансовых учреждений либо при совершении сделок купли-продажи какого-то имущества с рук, без проверки банков. То есть встретились, посмотрели машину, продали, получили денежки, в карман положили и ушли домой. А дома либо при приобретении нового какого-то имущества выявляется факт того, что денежки поддельные", - рассказал майор полиции.

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Темы Москва криминал фальшивые деньги Александр Прокопенко
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