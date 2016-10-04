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Источник Правда.Ру

Петербург терроризирует вор-геймер

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

30-летний житель Санкт-Петербурга заявил об очередной краже игрового оборудования. Его квартиру на улице Тельмана "обнёс" избирательный вор.

Петербург терроризирует вор-геймер
Фото: REX

Как сообщает Лайф, утром 3 октября в Санкт-Петербурге неизвестный преступник, вскрыв входную железную дверь, похитил игровую приставку Xbox, два беспроводных джойстика, а также систему Kinect.

Пострадавший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Отметим, за две недели это уже второй эпизод кражи игровых приставок, зарегистрированный в Невском районе. 22 сентября, неизвестный преступник также обчистил квартиру дома на улице Бабушкина.

Он похитил две игровые приставки, Sony PlayStation 1 и Sony PlayStation 4. Также преступник украл Wi-Fi-роутер. С места преступления злоумышленнику удалось скрыться.

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Темы кража криминал Санкт-Петербург
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