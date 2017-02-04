В петербургском метро хулиганы подожгли женщину

В Петербурге подростки подожгли женщину в метро. ЧП случилось вечером в пятницу на станции "Чернышевская". Поймать "шутников" не удалось, так как они сразу же убежали.

источник Pravda.Ru

— Их искали, но не нашли, — рассказала "Комсомолке" пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель. — Записи камер видеонаблюдения, установленные на платформе, ничего не дали. А в самом вагоне камер нет: состав старенький.

Как говорят очевидцы, на 34-летнюю женщину напали, когда она вышла из вагона. Пассажиры на помощь пострадавшей не пришли.

Она сама дошла до эскалатора и поднялась на поверхность. Там ее уже ожидала "скорая". У несчастной диагностировали отравление смесью дыма и ожоги спины.

Сейчас её состояние оценивается как удовлетворительное.

Из-за инцидента на станции "Чернышевская" вагонные составы на красной ветке сразу же были остановлены для проверки.

Также сегодня стало известно, что на станции "Волжская" столичного метро мужчина получил травмы, ударившись об убывающий электропоезд, в настоящее время он госпитализирован.

"Примерно в 16:15 на станции метро "Волжская" 45-летний уроженец Иркутской области получил травмы по собственной неосторожности, ударившись о вагон убывающего электропоезда", — рассказали в полиции.

Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд срочной медицинской помощи. Медики, предварительно, диагностировали у пострадавшего ушибы и растяжения мягких тканей. Для оказания полноценной медицинской помощи мужчина был направлен в городскую клиническую больницу.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что между двумя женщинами на станции "Текстильщики" столичного метрополитена произошла ссора, при этом одна из них покусала другую. Пострадавшая женщина, как утверждают издания, обратилась в больницу за помощью.

"Был зафиксирован конфликт, после чего женщин проводили в отделение полиции на станции. Они написали объяснительные, в которых указали, что претензий друг к другу не имеют. Их затем отпустили", — сказал собеседник агентства.

Головной боли сотрудникам полиции в подземке добавляют так называемые "зацеперы". Как в декабре писала Правда.Ру, машинист московского метро поймал хулигана, катавшегося между вагонов. Противостояние "зацепера" и работника метрополитена попало на видео.

Катающийся между вагонами подросток протиснулся под поездом, поднялся на платформу и попытался сбежать, но не успел: нарушителя схватил машинист. Чтобы задержать его, сотруднику подземки пришлось подставить ему подножку. В результате между подростком, машинистом и пассажирами произошла потасовка. Однако очевидцы помогли машинисту задержать хулигана до прихода сотрудников полиции

Экстремальные выходки "зацеперов" нередко заканчиваются трагически. На Сокольнической ветке метро упал на рельсы 21-летний экстремал-зацепер, который незаконно катался на сцепке вагонов. Москвич встал на сцепку вагона, после чего поезд тронулся в сторону станции "Комсомольская". Однако парень во время движения состава не удержался на ногах и упал в тоннель подземки. Молодой человек получил множество переломов и был доставлен в реанимацию.

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