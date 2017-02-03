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Источник Правда.Ру

В Таиланде голый "русский турист" бросался с ножом на прохожих

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Дебош российского туриста в Турции сняли на видео. На кадрах видно, как обнаженный мужчина с ножом и отверткой в руках бросается на окружающих на улицах Паттайи. Хулигана удалось задержать, сообщает The Sun.

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скриншот с видео на youtube

Местные жители утверждают, что разозленный чем-то мужчина начал бросаться на продавцов из местного квартала красных фонарей еще днем. По всей видимости, россиянин не протрезвел до вечера.

Сотрудники полиции не сразу решились задержать вооруженного хулигана. Перед тем, как скрутить его, представители власти преследовали нарушителя около 20 минут. В итоге турист был схвачен. Какое наказание грозит мужчине, неизвестно, передают Вести.

Между тем Турция всеми силами пытается вернуть российских туристов в свою страну. Теперь во время поездок в Турцию россияне смогут расплачиваться рублями. Некоторые турецкие операторы и отели уже готовы предоставить российским туристам расчеты в рублях, над этим вопросом также работают авиакомпании.

Как передают СМИ, в прошлом году в Турции число российских туристов в 2016 году сократилось на 76,26%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). За прошлый год отдых в Турции выбрали 866 тыс. россиян, что в несколько раз меньше, чем в 2015-м (3,65 млн человек). Из-за проблем с безопасностью в стране общий иностранный турпоток сократился на 30%. Такие данные приводит министерство туризма и культуры Турции.

Российские туристы печально известны своими выходками за границей. Напомним, недавно стало известно о том, что пьяный российский пассажир лайнера британской авиакомпании British Airways устроил драку на борту из-за очереди в туалет.

Как уточняет портал AviationFigure, хулиган нарушил порядок во время рейса из лондонского аэропорта Хитроу в воздушную гавань Бангкока Суварнабхуми. Мужчина ударил в спину британского туриста Саймона Джонсона (Simon Johnson), стоявшего в очереди, и начал толкать его, пытаясь попасть в уборную.

"Он был большим, очень пьяным и очень агрессивным. Это было весьма страшно", — вспоминает Джонсон.

В итоге 47-летний турист и девять других пассажиров обездвижили буйного путешественника, а бортпроводники связали его. По прибытии в Бангкок нарушителя передали местной полиции.

А в Таиланде группа российских туристов проникла на закрытый остров, которые используют военные. ВМС Таиланда вынуждены были выдворить группу русскоговорящих туристов, состоящую примерно из 200 человек, с территории острова Рин в Сиамском заливе, которая закрыта для свободного посещения.

Как передает телеканал Thai PBS, остров расположен всего в 20 км от популярной у иностранцев Паттайи, туристов обнаружили военные моряки. Отдыхающие плавали, играли на пляже в волейбол, загорали. При этом военные Таиланда используют остров для тренировочных целей, проводят стрельбы.

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