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Источник Правда.Ру

Жительница Москвы наняла киллера для убийства матери

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Москве задержали женщину, которая заказала убийство матери. Она решила нанять киллера в ноябре прошлого года. После того, как о планах стало известно сотрудникам правоохранительных органов, полицейский под видом убийцы вышел на связь с подозреваемой.

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Фото: AP

Сообщается, что у дочери были с матерью неприязненные отношения. Она написала долговую расписку на 300 тысяч рублей и передала "киллеру" ключи от квартиры, фотографию матери и информацию о ее распорядке дня.

"Второго февраля 2017 года Мишкаруднова, получив информацию о смерти матери, прибыла в ее квартиру, где была задержана сотрудниками полиции… В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Мишкарудновой меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ей обвинения", — передает РИА Новости сообщение СК.

Расследование дела продолжается.

Все чаще СМИ сообщают о подчас шокирующих "разборках" между родственниками. Сегодня стало известно, что по подозрению в убийстве пенсионерки на севере Москвы разыскивают ее внука. Тело женщины нашли в квартире 2 февраля. Труп с многочисленными повреждениями головы и туловища нашел сын пенсионерки.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть)… На предмет причастности к указанному преступлению проверяется внук потерпевшей 1989 года рождения, местонахождение которого устанавливается", — рассказали в СК.

Ранее СМИ сообщили, что жителя Тулы подозревают в зверском убийстве жены. В ходе следствия установлено, что 17 ноября 2016 года пьяный мужчина поссорился со своей супругой. Жена требовала от мужа, чтобы тот закончил ремонт полов, сообщает портал myslo. ru.

Однако вместо инструментов супруг взял в руки топор и семь раз ударил жену по голове и лицу. Женщина скончалась на месте происшествия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как передавала Правда.Ру, вологодский суд вынес приговор 49-летнему мужчине, который смертельно ранил ножом сожительницу за просьбу заняться уборкой в доме. Злоумышленник признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, вечером 27 июля 2016 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в комнате своего дома поссорился с 43-летней сожительницей из-за того, что она попросила его прибраться в доме. Он взял со стола нож, подошел к лежавшей на кровати в комнате женщине и нанес ей ножом смертельный удар в область шеи.

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