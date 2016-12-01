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Источник Правда.Ру

Во Франции полиция изъяла около тонны кокаина

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

На юго-западе Франции, в городах Байонна и Биарриц, местная полиция изъяла 900 кг кокаина. При этом были задержаны 10 человек, сообщило  агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к следствию.

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По данным агентства, десять подозреваемых, среди которых были граждане Франции, Колумбии, Испании и Нидерландов, были задержаны в среду вечером. Правоохранители также изъяли у задержанных около 1 миллиона евро наличными.

По данным источника, операция проводилась Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (OCRTIS) по судебному поручению Межрегиональных судебных органов специальной юрисдикции (Jirs) города Бордо.

Гораздо меньшую партию наркотиков французская полиция нашла в Марселе Как сообщала Правда.Ру, на заводе Coca-Cola была обнаружена партия кокаина весом  в 350 кг. Наркотик, упакованный в простые пластиковые пакеты, был найден при вскрытии одного из контейнеров, который пришёл на предприятие из Латинской Америки.

Иногда наркотики прячут совсем уж в неподходящих местах. К примеру, школьные парты, которые решили проверить таможенные службы Бейрута, должны были отправиться в Египет. Но именно в них при проверке нашли три тонны наркотиков.

Хотя борьба с наркоторговлей ведется во всех странах с особым рвением, ряды арестованных диллеров и поставщиков "веселого зелья" продолжают пополняться. Иногда в поле зрения борцов с наркобизнесом попадают совсем странные хранители "дури". Так, полицейские Германии задержали "веселого молочника" - обычного с виду крестьянина из Бад-Бейцига, у которого при обыске нашлись 100 кг наркотиков общей стоимостью более € 1,5 млн. 

Наркополицейскими были изъяты наркотики нескольких видов: 70 кг марихуаны, 15 кг гашиша, более 10 кг амфетамина, около 7 кг кокаина и 5 кг экстази.

Помимо этого, фермер хранил в доме 37 тысяч сигарет с запрещенной травой, 30 кг салютов, пневматическое ружье и пистолет. Для чего все это понадобилось пожилому крестьянину - одному Богу известно.

Пока одни наркотики продают или покупают, другие их производят. Иногда даже на чужих дачах. Так, в дачном домике в поселке Николина Гора, принадлежащем заслуженному учителю РФ Татьяне Рокитянской, сотрудники подмосковной полиции обнаружили настоящую нарколабораторию. Впрочем, сама преподавательница к ней оказалась непричастна.

Как выяснилось, в домике хозяйничал незваный гость. Заметив следы пребывания неизвестного в один из своих приездов на дачу, учительница поспешила обратиться к полицейским. 

Вскоре правоохранители в ходе другой операции задержали 19-летнего парня, при досмотре у которого нашли 50 граммов амфетамина - наркотики хранились в сделанном из простыни свертке. На допросе молодой человек признался, что остальную часть товара он спрятал в доме.

Позже подозреваемый показал полицейским место, о котором говорил. Оказалось, что это тот самый дачный домик заслуженного учителя России. При обыске оперативники изъяли целую банку порошкообразного наркотика и перчатки, в которых злоумышленник фасовал товар.

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Темы кокаин наркотики
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