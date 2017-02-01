Жительница Алтайского края пойдет под суд за смерть годовалого сына. Ребенок плакал и, по всей видимости, мешал женщине. Поэтому она отнесла его на неотапливаемую веранду и оставила там. За окном на тот момент было минус 40 градусов. Малыш замерз насмерть.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 27-летней жительницы одного из сел Рубцовского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. п. в, д ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью)… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в релизе.
Сообщается, что это случилось в ноябре прошлого года. Известно, что мать ребенка была пьяна, передает РИА Новости.
Как ранее сообщала Правда.Ру еще один шокирующий случай произошел в брюссельской коммуне Сент-Жосс-тен-Нод. 6-летнего мальчика около 15 часов продержали на балконе за то, что он попросил поесть. Об этом сообщил телеканал RTL.
Ребенка наказали мать и отчим. Мальчик, на котором была только пижама, пробыл на холоде с 5 часов утра до 8 часов вечера. Спустя такой промежуток времени на место прибыла бригада медиков, которая забрала мальчика в тяжелом состоянии в больницу. Ребенок не только замерз, но и был очень истощен, а когда его забирали, он был без сознания.
В конце декабря СМИ сообщили подробности по делу о россиянке, которая забила до смерти дочку. Жительница Калужской области, которая является главным фигурантом дела об убийстве четырехлетней приемной дочери, признана вменяемой и останется под стражей до марта 2017 года, сообщил официальный представитель регионального управления СК РФ.
По версии следствия, 28-летняя жительница города Людиново в сентябре до смерти забила "на почве внезапно возникшей ненависти" свою четырехлетнюю приемную дочь. После убийства, считает СК, женщина и ее 32-летний муж вывезли тело девочки в лес и захоронили. Затем супруги сообщили в полицию об исчезновении дочери. За убийство ребенка женщине грозит пожизненное лишение свободы. Вскоре к обвинению в убийстве следователи добавили еще одно — истязание. Выяснилось, что издевательства над ребенком были систематическими, в частности, девочку били за то, что она "справляла естественные надобности в штаны".
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