Туляк зарубил жену за требование отремонтировать квартиру

66-летнего жителя Тулы подозревают в зверском убийстве жены. Прокурор Зареченского района утвердил обвинительное заключение по указанному уголовному делу.

В ходе следствия установлено, что 17 ноября 2016 года пьяный мужчина поссорился со своей супругой. Жена требовала от мужа, чтобы тот закончил ремонт полов, сообщает портал myslo.ru.

Однако вместо инструментов супруг взял в руки топор и семь раз ударил жену по голове и лицу. Женщина скончалась на месте происшествия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Разборки между супругами нередко заканчиваются трагически. Как ранее сообщала Правда.Ру, вологодский суд вынес приговор 49-летнему мужчине, который смертельно ранил ножом сожительницу за просьбу заняться уборкой в доме. Злоумышленник признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, вечером 27 июля 2016 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в комнате своего дома поссорился с 43-летней сожительницей из-за того, что она попросила его прибраться в доме. Он взял со стола нож, подошел к лежавшей на кровати в комнате женщине и нанес ей ножом смертельный удар в область шеи.

По данным агентства FlashNord, обвиняемый так и не признал полностью свою вину, утверждая на допросах, что, взмахнув ножом, поранил женщину случайно. По решению суда подсудимому назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

А накануне СМИ сообщили, что кровавая семейная драма разыгралась в Перми. Согласно материалам дела, в пылу ссоры молодая женщина, мать двоих малышей, набросилась с ножом на своего законного супруга. И ранила его. Лезвие прошло всего нескольких сантиметрах от горла. Поняв, что натворила, она сразу вызвала "Скорую". Тяжело раненного мужчину медики чудом вытащили с того света.

"У нее был День рождения, ее супруг не поздравил ее с Днем рождения, она взяла нож, стала размахивать ножом и причинила ножевое ранение. Удар был нанесен ножом в область ключицы справа. Ранение проникающее. По этой причине является тяжким, — рассказал Певел Сатюков, заместитель руководителя следственного отдела по Дзержинскому району г. Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю.

Сейчас семья воссоединилась. Молодого человека выписали из больницы домой. Его супругу отпустили под подписку о не выезде, чтобы ухаживать за детьми. Женщина утверждает, что просто размахивала ножом, и вонзила его в мужа совершенно случайно. Следует ли доверять показаниям подозреваемой покажет судебная экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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