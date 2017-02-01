В Якутии восемь лет искали мужчину, оскорбившего полицейских

В Якутии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 40-летнего жителя Алданского района по факту оскорбления представителя власти.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Летом 2008 года Олег Мешалкин возвращался домой по окончании работы в золотодобывающей старательской артели, в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту "Томмот- Нерюнгри". Мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, публично, с использованием нецензурных выражений, оскорбил сотрудников полиции, которые выявили факт совершения им административного правонарушения.

Как сообщила пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры, в отношении хулигана было возбуждено уголовное дело. Однако, Мешалкин скрылся от следствия, а позже был объявлен в розыск. Только в ноябре 2016 года сотрудниками полиции удалось выявить его местонахождение. Мужчина прибывал в Улан-Удэ, куда он прибыл из Самары, расследование было возобновлено.

Данное преступление относится к числу небольшой тяжести, в связи с чем срок давности привлечения по нему к уголовной ответственности составляет 2 года. Однако, течение срока давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда.

Напомним, ранее в Архангельской области было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который показывал из окна квартиры гениталии и оскорблял власть.

Инцидент произошел в конце мая 2016 года в городе Новодвинске. По версии следствия, 30-летний горожанин был в гостях у друзей. Вся компания выпивала. Уже изрядно пьяному задержанному чем-то не угодили ремонтные работы фасада здания, и он отправился выяснить отношения.

По вызову рабочих, занимающихся ремонтом, прибыли сотрудники вневедомственной охраны ФГКУ УВО УМВД России по Архангельской области разобраться в ситуации.

Мужчина вылез из квартиры, в которой выпивал, снял с себя брюки и нижнее белье и принялся демонстрировать сотрудникам вневедомственной охраны гениталии, оскорбляя представителей власти.

Отметим, что в случае, если мужчина просто показал бы сотрудникам службы свои половые органы без оскорбления властей, его бы судили лишь за административное правонарушение.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении и ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 30-летнего жителя города Новодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

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