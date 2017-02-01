В Якутии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 40-летнего жителя Алданского района по факту оскорбления представителя власти.
Летом 2008 года Олег Мешалкин возвращался домой по окончании работы в золотодобывающей старательской артели, в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту "Томмот- Нерюнгри". Мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, публично, с использованием нецензурных выражений, оскорбил сотрудников полиции, которые выявили факт совершения им административного правонарушения.
Как сообщила пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры, в отношении хулигана было возбуждено уголовное дело. Однако, Мешалкин скрылся от следствия, а позже был объявлен в розыск. Только в ноябре 2016 года сотрудниками полиции удалось выявить его местонахождение. Мужчина прибывал в Улан-Удэ, куда он прибыл из Самары, расследование было возобновлено.
Данное преступление относится к числу небольшой тяжести, в связи с чем срок давности привлечения по нему к уголовной ответственности составляет 2 года. Однако, течение срока давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда.
Напомним, ранее в Архангельской области было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который показывал из окна квартиры гениталии и оскорблял власть.
Инцидент произошел в конце мая 2016 года в городе Новодвинске. По версии следствия, 30-летний горожанин был в гостях у друзей. Вся компания выпивала. Уже изрядно пьяному задержанному чем-то не угодили ремонтные работы фасада здания, и он отправился выяснить отношения.
По вызову рабочих, занимающихся ремонтом, прибыли сотрудники вневедомственной охраны ФГКУ УВО УМВД России по Архангельской области разобраться в ситуации.
Мужчина вылез из квартиры, в которой выпивал, снял с себя брюки и нижнее белье и принялся демонстрировать сотрудникам вневедомственной охраны гениталии, оскорбляя представителей власти.
Отметим, что в случае, если мужчина просто показал бы сотрудникам службы свои половые органы без оскорбления властей, его бы судили лишь за административное правонарушение.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении и ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 30-летнего жителя города Новодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
В течение многих лет Белоруссия успешно балансировала между Россией и Западом. Минск активно участвует в интеграционных процессах на пространстве бывшего СССР. Однако сейчас в республике усиливаются прозападные тенденции. Удастся ли поссорить Минск и Москву? Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец.
Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.
Эксперты бьют тревогу: России грозит депопуляция в связи с тем, что в возраст деторождения вступило поколение 1990-х годов. Тогда был чудовищный спад рождаемости. Сейчас он грозит повториться на новом витке. Что нужно, чтобы переломить ситуацию? На вопросы Pravda.Ru ответил научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов.