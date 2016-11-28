Страшная авария на трассе "Кавказ" в Чечне унесла жизни восьми человек, в том числе двух детей. ДТП случилось вблизи Чернореченского поста в ночь на 28 ноября. По предварительным данным, столкновение спровоцировал пьяный водитель.
Как пишет РГ, участниками ДТП стали три машины: Ford, ВАЗ-2114 и Lada Priora. Сначала сообщали о семи погибших: водитель Ford, две девочки в возрасте 10 и 14 лет, а также девушка и трое мужчин. Позже стало известно, что погиб еще один мужчина, которого доставили в больницу. Кроме того, в медучреждении увезли в места аварии еще одного ребенка. Он находится в тяжелом состоянии.
О страшном ДТП в своем инстаграме сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он уже поручил председателю чеченского парламента Магомеду Даудову провести тщательное расследование трагедии.
С пьяными за рулем в последнее время в России стали бороться особенно яро. Ввели уголовное наказание за повторное вождение в нетрезвом виде, за которое можно загреметь в тюрьму. Также обсуждают вариант отбирать машины у злостных нарушителей и любителей пропустить стаканчик за рулем. Читайте подробнее в материале: Пьяный водитель: И целого УК мало…
Однако, по словам автомобильных экспертов, главная угроза на дороге — далеко не пьяницы. По статистике, на долю "пьяных" ДТП приходится лишь пять процентов всех аварий. В 85 процентах ДТП однозначно оказываются виновными трезвые водители, еще 13 процентов приходится на другие обстоятельства: это вина пешеходов, дорожные условия и так далее.
Причем в большинстве случаев виновники на дороге — лихачи. Как правило, это превышение скорости, выезд на встречную полосу, недостаток опыта. В общем, переоценка собственных сил и навыков. Чаще всего это происходит именно с матерыми водителями, которые чувствуют себя за рулем слишком уж уверенно.
Как ранее писала Правда. Ру, с лихачами в России решили бороться всерьез. В Госдуму уже внесли законопроект о штрафе в 5 тысяч рублей за каждый опасный маневр. Лихачить на дороге россиянам запретили еще весной этого года, а в начале июня вступили в силу поправки к Правилам дорожного движения, которые ввели новый вид нарушения — "опасное вождение". Однако никакого наказания до сих пор предусмотрено не было. Теперь же принято решение ввести административную ответственность.
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