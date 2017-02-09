Во Франции произошел взрыв на АЭС

На атомной электростанции "Фламанвиль" во Франции прогремел взрыв. По предварительным данным, на АЭС есть пострадавшие. Об инциденте сообщают местные СМИ.

Фото: Архив Pravda.Ru

После взрыва на объекте начался пожар. Как утверждают местные власти, угрозы утечки радиоактивных веществ нет, однако пока ситуация полностью не ясна. На месте работают экстренные службы.

Электростанция "Фламанвиль" находится на территории одноименной коммуны, на берегу пролива Ла-Манш. В состав АЭС входят два энергоблока. По данным газеты Ouest France, взрыв произошел около 10:00 по местному времени (12:00 мск).

Напомним, в 2011 году авария на АЭС "Фукусима-1" в Японии привела к человеческим жертвам и закрытию объекта. Ущерб от катастрофы оценивается в 100 миллиардов долларов. Первоначально информация о ситуации на АЭС скрывалась. Причиной аварии стало цунами, преодолевшее защитный барьер высотой 10 метров. В результате аварии были уничтожены системы энергоснабжения и охлаждения, в трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива.

Последствия аварии до сих пор не преодолены. В начале февраля внутри второго реактора аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" японские специалисты зафиксировали смертельно опасный уровень радиации.

Как отметила компания-оператор "Фукусимы" Tokyo Electric Power (TEPCO), интенсивность облучения там составляет 530 зиверт в час. Такая информация была получена в результате обследования реактора при помощи зонда с камерой.

Чтобы понять, насколько опасно такое излучение, достаточно знать, что нормальный для человека уровень радиации составляет 0,0024 зиверта в год, а практически мгновенная смерть наступает при дозе радиации в 20 зиверт.

Французские СМИ пока дают довольно противоречивую информацию по этому поводу. Представитель местных властей заявил: «Первое, что нужно отметить, - нет никакого риска выброса, это не радиоактивная зона. Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия - короткое замыкание». И при этом добавил, что в результате взрыва несколько человек получили отравления.

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