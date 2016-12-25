Названы основные версии гибели Ту-154 над Сочи

По предварительным данным, причиной падения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в силовых структурах.

Фото: mil.ru

"В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета.

Отмечается, что на борту были 83 пассажира и 8 членов экипажа.

Известно, что на пропавшем Ту-154 находились военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. Возможно, там находилась и "Доктор Лиза", Елизавета Глинка - исполнительный директор фонда «Справедливая помощь»

К поискам лайнера привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.

Владимиру Путину доложили об исчезновении самолета с радаров, президент получает всю информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы.

Министр обороны Сергей Шойгу проводит совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных сил по организации поисково-спасательных мероприятий

"На борту самолета находился 91 человек — музыканты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, среди которых была съемочная группа телеканала "Звезда" в составе трех человек."

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны, летевшего в Латакию.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 93 человека, сообщают СМИ.

К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах, сообщили в пресс-службе Минобороны.