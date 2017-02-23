27 машин не поделили дорогу под Москвой

Под Москвой произошла авария с участием 27 машин. ВИДЕО

Массовое ДТП практически парализовало движение транспорта неподалеку от Москвы. В праздничный день на 38-м километре Минского шоссе столкнулись 27 машин.

О погибших не сообщается. По данным ГИБДД, пострадали два человека. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, все автомобили ехали из Москвы.

По данным навигационных сервисов, движение в районе, где произошла автокатастрофа, практически остановилось.

Причину массовой аварии еще предстоит определить, однако, по предварительным данным, ДТП спровоцировали плохие погодные условия: гололед на дороге. Серьезные дорожно-транспортные происшествия зафиксированы также на Киевском шоссе в районе Наро-Фоминска, Калужском и Варшавском шоссе Московской области.

ГИБДД призывает водителей быть максимально внимательными и соблюдать дистанцию.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", массовое ДТП случилось в Польше. В общей сложности в аварию попали 68 машин. К счастью, жертв удалось избежать. 28 человек попали в больницы, четверо — в тяжелом состоянии.

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