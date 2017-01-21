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Источник Правда.Ру

В Санкт-Петербурге второклассник набрал 02 и рассказал о "ядерной бомбе"

Происшествия » Человеческий фактор

 

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источник Pravda.Ru

В Санкт-Петербурге полицейским удалось вычислить школьника, который сообщил в полицию о "ядерной бомбе". Звонок поступил днем 20 января. Правоохранителям с мобильного телефона позвонил ребенок и заявил, что на улице Савушкина — "ядерная бомба".

Полицейские выяснили, что телефоном пользуется семилетняя ученица второго класса одной из школ Приморского района города. Однако звонила не она, а ее одноклассник. Мальчику предстоит серьезная беседа с родителями, передает "Фонтанка".

Дети нередко "шутят", звоня в полицию и сообщая о заложенной бомбе. В конце октября ранее в Хабаровске два школьника "заминировали" три школы. После поступления звонков о взрывных устройствах были эвакуированы все ученики и персонал. Взрывных устройств не обнаружили. Было установлено, что в полицию звонили братья — один учится в первом классе, второй в пятом. Ранее дети на учете не стояли, они из благополучной семьи.

Сотрудникам полиции ученики пояснили, что просто хотели пошутить и о последствиях не догадывались. Мальчикам еще нет 14 лет, поэтому ответственность за поступок будут нести родители. Мать вызвали в полицию, на нее составлен административный протокол о ненадлежащем воспитании несовершеннолетних. Родителям грозит штраф, все документы передадут на рассмотрение в суд.

Правда, грешат этим и взрослые. Например, в конце ноября в Домодедове был задержан мужчина, угрожавший взорвать самолет. В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступила информация о том, что пассажир рейса, вылетающего из аэропорта, заявил, что самолет заминирован. На борт воздушного судна незамедлительно прибыли сотрудники транспортной полиции. Ничего опасного на борту не было обнаружено, а мужчина был доставлен в дежурную часть для разбирательства.

А 1 января в аэропорту Шереметьево был задержан мужчина, который заявил, что у него в багаже находится взрывное устройство.

"В 08:40 1 января при прохождении досмотра один из пассажиров (москвич 1981 года рождения) заявил, что у него в багаже находится взрывное устройство" — рассказали в МВД.

На место сразу были вызваны сапёры, полиция и экстренные службы. Подозрительного мужчину скрутили, а затем обыскали. При досмотре личных вещей мужчины опасных предметов обнаружено не было.

Кстати, дети звонят полицейским не только с "шутками". В Саратовской области работает горячая линия "Ребенок в опасности". Как рассказали следователи, звонящие на нее дети "поют, молчат и матерятся". А в новогодние каникулы ночью поступил звонок от мальчика 6-7 лет, который проснулся после кошмарного сна и решил позвонить следователям. Он пояснил представителю СУ СКР, что находится дома не один, есть взрослые, однако они спят, а ему нужно с кем-то поговорить. После непродолжительной беседы мальчик повесил трубку, сказав, что пошел спать.

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