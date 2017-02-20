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Бродячие собаки продолжают убивать детей

Происшествия » Человеческий фактор

Школьница умерла после нападения бродячих собак. Это случилось в Дагестане. Тело девятилетней девочки нашли на обочине дороги в Махачкале.

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Фото: Fotodom.ru/DP

О трагедии агентству "Интерфакс-Юг" рассказал источник в силовых структурах республики. Сообщается, что когда девочку нашли, она была еще жива, но скончалась от полученных травм до приезда "скорой".

К сожалению, такие случаи происходят все чаще. В начале февраля тело семилетней девочки со следами собачьих укусов нашли в Свердловской области в районе деревни Пальмино Таборинского района. Труп обнаружили трое ребят на детской площадке. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в Хабаровском крае пятилетняя девочка умерла от укуса собаки, принадлежавшей ее бабушке. По предварительным данным, во время игры пес вцепился ребенку в шею и задел сонную артерию. Родственники сообщили, что раньше случаев нападения животного на людей не было.

В этот же день в центре Москвы нашли тело 80-летней женщины со следами нападения собак. Его обнаружили на территории одного из государственных учреждений на улице Казакова. Погибшая каким-то образом оказалась рядом с вольерами немецких овчарок. Собак как раз в этот момент выпустили на прогулку, после чего они её загрызли.

 

 

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