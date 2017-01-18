С высоко поднятой головой: Как победить аэрофобию? — Прямой эфир Pravda.Ru

Каждая новость об авиакатастрофе вызывает всплеск аэрофобии. О том, с помощью каких техник можно справиться с боязнью полетов, в прямом эфире Pravda.Ru рассказывает психолог Алексей Чудочкин.