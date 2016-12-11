В Нигерии после обрушения крыши церкви найдено уже 160 погибших

Фото: AP

В Нигерии в результате обрушения крыши церкви погибли, по последним данным, 160 человек. Об этом сообщает Associated Press. Однако разбор завалов на месте происшествия всё ещё продолжается, поэтому число погибших может увеличиться.

ЧП случилось в городе Уйо (штат Аква-Ибом) на юге Нигерии. Ранее также стало известно, что церковь была достроена не до конца, строители спешили закончить работы для проведения церемонии в субботу. Внутри находились сотни человек, когда на них обрушились металлические балки, а после обвалилась железная крыша.

Среди прихожан был губернатор штата Аква Ибом Удом Эммануэль, его спасли от смерти телохранители.

На снимках с места происшествия видны поврежденные металлические балки и искореженное железо. Как сообщил телеканал CNN, местные власти пока не установили причину обрушения, они прилагают усилия, чтобы спасти людей, оказавшихся под завалом.

Добавим, ранее СМИ сообщили о двух терактах в Нигерии. Два взрыва произошли на рынке в населенном пункте Мадагали в пятницу днем. По сведениям властей, вылазку осуществили террористки-смертницы, принадлежавшие, скорее всего, к действующей в стране террористической группировке "Боко харам". Согласно информации властей, обе смертницы были школьницами. Число жертв, по последним данным, составило 56 человек. Как сообщили в МИДе, российских граждан среди жертв и пострадавших нет.

После случившегося Владимир Путин направил телеграмму соболезнования лидеру Нигерии Моххамаду Бухари.

"Глава Российского государства осудил это варварское преступление, которое не имеет никаких оправданий, и подчеркнул, что Россия поддерживает усилия правительства Нигерии по борьбе с террором. Президент России подтвердил готовность наращивать сотрудничество в данной сфере как на двусторонней, так и на широкой международной основе", — говорится в сообщении Кремля.

Также в ночь на воскресенье теракт произошел в Стамбуле. Два взрыва прогремели рядом со стадионом "Водафон Арена". На дороге у северо-западной стены стадиона была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие дистанционно. Меньше чем через минуту в парке неподалеку себя взорвал террорист-смертник.

Известно уже о 38 погибших, еще 166 человек пострадали. Среди жертв большинство полицейских — в районе одного из взрывов проезжал автобус со стражами порядка, которые обеспечивали охрану футбольного матча. 23 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Соболезнования семьям погибших также выразил президент России Владимир Путин. С обращением по поводу произошедшего выступил и генсек ООН.

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