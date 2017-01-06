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Источник Правда.Ру

На стройке в Благовещенске кран упал на дом

Происшествия » Человеческий фактор

 

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Источник фото: архив Правды.Ру

Башенный кран упал на строящийся коттедж в городе Благовещенск Амурской области, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

"По предварительной информации, на строящийся коттедж по улице Новой упал башенный кран. Силы и средства ГУ МЧС по Амурской области прибыли на место. Помощь спасателей не потребовалась", — сообщили в главке.

"Кран рухнул не на жилой, а на строящийся коттедж. По предварительной информации, никто не пострадал. Кран повредил кровлю постройки и часть стены", — сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.

Что стало причиной падения крана, будет установлено в ходе проверки, которую проводит прокуратура. На данный момент выясняется, кто отвечал за установку и эксплуатацию техники.

На днях подобные ЧП случилось в Омске. 4 января на стройке в Авиагородке рухнула стрела башенного крана. На фото, которое сделали очевидцы и прислали в издание оm1, видно, что строительный участок огорожен, а кран при падении сломал забор. Официальные службы о происшествии ничего не знают. По предварительным данным, никто не пострадал.

В октябре 2015 года в Омске кран упал на проезжую часть и разбил два автомобиля. В аварии тогда погибли четыре человека, в том числе младенец. Еще одно такое ЧП произошло в марте 2016 года на 4-й Транспортной, где кран упал на жилой дом. Тогда травмы получил один рабочий.

Тем временем в Екатеринбурге следствие готовится направить в суд уголовное дело, возбужденное по факту падения башенного крана на дом.

В нарушении правил безопасности при ведении строительных работ обвиняется 40-летний мужчина. Как уточнили агентству ЕАН в прокуратуре Свердловской области, это бывший монтажник ООО "Кран Сити".

По данным следствия, он ненадлежащим образом смонтировал кран и не проверил его технические состояние. В результате 26 февраля 2016 года во время разгрузки поддонов с кирпичом произошел трагический инцидент. В результате погиб машинист крана, а собственнику машины был причинен ущерб в 10 миллионов рублей. Стрела также повредила жилую пятиэтажку.

Кроме того, в прошлом году трагедия произошла в Ростове. Башенный кран упал на электропровода. Он повредил два автомобиля и троллейбусную контактную сеть. Краном управляла женщина, которая выпала из кабины и погибла."Стрела крана обрушилась на два припаркованных автомобиля, а сам кран повис между ветвями деревьев на уровне четвертого этажа", - отметили ТАСС в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.

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