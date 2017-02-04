В Австрии задержали два десятка чеченцев

Полиция Австрии задержала более 20 выходцев из Чечни, при себе у которых нашли оружие и боеприпасы. Операция прошла в одном из районов Вены.

Источник фото: архив Правды.Ру

Отмечается, что всего были задержаны 22 человека в возрасте от 25 до 47 лет. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, передают Вести.

По данным агентства APA, задержание было проведено после стрельбы из огнестрельного оружия. Как отмечается, задержанные объяснили, что просто праздновали свадьбу.

Они пытались избавиться от оружия - пистолета и автомата, а также боеприпасов к ним, - выбросив их в снег. Однако полицейские нашли всё это. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в начале января стало известно, что в городе Тартус турецкой провинции Мерсин арестованы четверо выходцев из Республики Чечня, которые подозреваются в попытке влиться в Сирии в ряды запрещенного в России "Исламского государства".По сведениям источника агентства в правоохранительных органах, сотрудники управления полиции по борьбе с терроризмом Мерсина получили информацию о том, что четыре иностранца готовятся выехать из Тартуса в приграничную с Сирией провинцию Хатай, откуда затем планировали перейти на сирийскую территорию.

В результате проведенной операции задержаны Мансур Хатты, Ахмет Рафиа, Фуат Аланмар и Хусейн Амад. При них обнаружены поддельные временные удостоверения личности, которые выдаются властями Турции сирийским беженцам. Подозреваемые в причастности к ИГ предстали перед судом, который принял решение об их аресте.

Позже СМИ сообщили, что спецслужбы Чеченской республики провели спецоперацию против боевиков, которых удалось обнаружить благодаря переписке в мессенджере WhatsApp. Переписку удалось обнаружить после того, как полицейские стали останавливать молодых людей для проверки автомобилей и гаджетов.

Переписка в WhatsApp подтвердила имевшуюся у силовиков информацию о готовящейся вылазке боевиков в селении Цоци-Юрт Курчалойского района. Террористы, в частности, создали в мессенджере собственную группу.

Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов заявил, что боевики были тесно связаны с запрещенной в России группировкой "Исламское государство" и планировали серию терактов на территории республики против сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей.

Эксперты предупреждают: ИГИЛ меняет тактику вербовки. Основной упор теперь делается на людей, готовых совершать теракты по месту постоянного жительства — в своих собственных странах. К такому выводу пришли эксперты российского Фонда исследования проблем демократии.

— Мы понимаем, что есть и пособники, которые находятся на территории России и многих других стран. Есть люди, которые им симпатизируют. Поэтому мы отслеживаем в социальных сетях, кто их читает. Мы видим, что десятки тысяч человек, в основном молодежь, потребляют этот пропагандистский продукт террористов. И это реально серьезная проблема. Появились так называемые террористы-инициативники. Это люди, у которых нет никакой связи с террористической группой, они не получают ни оружие, ни взрывчатку, у них нет каких-то инструкций, но начитавшись всего этого, они идут совершать террористические акты, — рассказал Правде.Ру член Общественной палаты Российской Федерации, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

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