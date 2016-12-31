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Источник Правда.Ру

За незаконную торговлю органами в Китае осуждены 16 человек

Происшествия

Группа из 16 человек, среди которых и медицинские работники, была осуждена судом китайской провинции Шаньдун к  тюремным срокам до пяти лет за торговлю человеческими органами.

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Фото: AP

Как передает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-службу суда города  Цзинань, группа лиц с ноября 2014 года искала через интернет в Китае желающих продать свои почки, после чего делала им необходимые анализы.

После прохождения всех процедур, медики в составе группы проводили незаконные операции по изъятию органов в городе Фэйчэн, за что платили донорам около 40 тысяч юаней. При этом пациентам, для которых они подбирали почки, они называли цену от 400 до 600 тысяч юаней (около 86 тысяч долларов США).

Суд приговорил 16 человек, среди которых два хирурга, один анестезиолог, медсестра и ассистент врача, к срокам до пяти лет лишения свободы за организацию незаконной продажи человеческих органов. Они также обязаны будут выплатить штраф в размере от 10 до 40 тысяч юаней.

Торговля человеческими органами - один из самых прибыльных видом подпольного бизнеса. Как рассказывала Правда.Ру, совершенно дикий случай произошел в прошлом году в Японии, в сельской префектуре Эхимэ.

Местная 34-летняя жительница Эми Вакабаяши арестована и обвинена в убийстве пяти младенцев, а также в продаже органов новорожденных. Скелетные останки четырех детей были найдены в запечатанных полиэтиленовых пакетах  около ее дома, где она живет с отцом.

Полицейские выяснили,что недавно женщина родила еще одного ребенка, также проданного на органы. Чтобы определить родственность злосчастной матери и погибших младенцев, пришлось провести пять процедур ДНК.

Также в прошлом году украинская пара в Москве пыталась продать на органы собственного младенца за пять миллионов рублей. К счастью, злоумышленников удалось остановить вовремя.

Промышляют продажей органов и боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которые этот вид "торговли" вообще поставили на поток.

Боевики оборудовали в Мосуле (один из крупнейших городов Ирака, центр нефтедобывающей промышленности, захваченный ИГ еще весной 2014 года) настоящую клинику, где хирурги изымают у людей внутренние органы - как у живых, так и у мертвых, передает канал Al Arabiya.

Об этом прессе рассказал официальный представитель иракской Демократической партии Курдистана (ДПК) в Найнаве Саид Мамузини. Донорами органов являются заключенные местных тюрем, у которых вырезают органы под страхом казни, а также тела убитых такфиристами людей. Кроме того, на продажу также идут органы погибших боевиков ИГ.

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Темы суд Китай торговля органами
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