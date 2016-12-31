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Источник Правда.Ру

Пятерых афганцев-насильников не вышлют из Швеции, потому что "в Афганистане опасно"

Происшествия

Пять афганских подростка осуждены в Швеции за групповое изнасилование. Их жертва - мальчик, которому нет 15 лет. Однако никто выдворять их на родину не станет на том основании, что в Афганистане "очень опасно".

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Фото: AP

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в конце октября в лесном массиве Уппсале на юге Швеции. Подростки 16-17 лет напали на мальчика, с которым, предположительно, учились в одном учебном заведении, и утащили его в лес. Издевательство над ребенком длилось более часа. Чтобы мальчик не кричал, ему к горлу приставили нож.

Потерпевший обратился в полицию. Поймать же малолетних преступников удалось благодаря тому, что они " с невероятным цинизмом" выложили видео экзекуции в сеть.

Поначалу все пятеро отвергали предъявленные обвинения, однако полиция смогла доказать их вину. Согласно обвинительным документам, насильники предварительно избили свою жертву, нанося удары не только по телу, но и по голове.

Решением суда все пятеро были признаны виновными в преступлении с отягчающими обстоятельствами, при этом просьба прокурора о депортации преступников на родину в Афганистан была судом отклонена "из-за возраста и опасности, которой они будут там подвергаться".

Интересны сроки, к которым приговорил насильников шведский суд: четверо получили 15 месяцев заключения, а один - 13 месяцев.

Все пятеро прибыли в Швецию как дети-беженцы без сопровождения взрослых.

Местные СМИ предполагают, что преступники и их жертва и раньше были знакомы друг с другом.

Адвокаты осужденных не откликнулись на просьбу Daily Mail прокомментировать ситуацию. Лишь один из них сказал, что его подзащитный не признает своей вины, потому что ничего не помнит из-за сильного алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщала Правда.Ру,  в сентябре, в первый день работы Генассамблеи ООН, государства-члены организации приняли декларацию о беженцах и мигрантах. Документ получил название "Нью-Йоркская декларация".

В документе, в частности, прописываются обязательства стран-участниц по обеспечению беженцев всем необходимым для достойной жизни. "Мы будем продолжать защищать права человека и основные свободы всех лиц, пока они находятся в пути, а также по их прибытии", - говорится в декларации.

После принятия документа планируется начать переговоры по выработке двух глобальных договоров - по регулированию миграции, и справедливому разделению ответственности по приему беженцев и оказанию им поддержки. Работа должна быть проделана до 2018 года.

"Беженцы и мигранты не являются бременем - это огромный потенциал, если только мы его раскроем", - заявил на открытии генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он также призвал мировых лидеров "присоединиться к кампании и вместе взять обязательства по соблюдению прав и достоинства каждого, кто был вынужден покинуть свои дома в поисках лучшей жизни".

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Темы Швеция беженцы из афганистана
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